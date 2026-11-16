Redacción Uppers 16 NOV 2026 - 14:00h.

'Michael Jackson Legacy' reúne en Arganda del Rey objetos originales del artista, recuerdos de sus actuaciones españolas y obras de una treintena de creadores que han querido rendirle homenaje

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España fue uno de los países que Michael Jackson visitó durante las tres grandes giras mundiales que protagonizó en solitario. El Bad World Tour, el Dangerous World Tour y el HIStory World Tour dejaron su huella en nuestro país, con conciertos multitudinarios en ciudades como Madrid, Barcelona, Marbella, Oviedo, Zaragoza y Valladolid. Fueron noches que congregaron a cientos de miles de seguidores y que forman parte de la historia de la música en directo en nuestro país. Ahora, casi tres décadas después de su última actuación en suelo patrio, la localidad madrileña de Arganda del Rey acoge 'Michael Jackson Legacy', una exposición que reunirá objetos originales del artista, recuerdos de sus actuaciones españolas y obras de una treintena de creadores que han querido rendirle homenaje.

Entre los principales atractivos de la muestra -que podrá visitarse del 20 de noviembre al 16 de diciembre en las instalaciones de FLUGE Audiovisuales- destacan dos autógrafos originales del 'rey del pop' y una guitarra firmada por él. Esta última pieza ha sido cedida por la familia de Roberto Cisneros y constituye uno de los objetos más llamativos de una exposición que pretende ir más allá de un recorrido convencional por la discografía del artista.

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El visitante encontrará también carteles originales de sus conciertos, fotografías, vinilos, discos compactos, ediciones especiales, casetes, pases de prensa y otros materiales relacionados con sus actuaciones en España. Buena parte de estos recuerdos procede de colecciones particulares. Sus propietarios han cedido temporalmente piezas que habitualmente conservan en sus domicilios y que, por tanto, no suelen estar al alcance del público.

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La exposición también permitirá descubrir la dimensión artística y musical de la familia Jackson. Además de materiales relacionados con Michael, habrá referencias a la trayectoria de sus hermanos y otros miembros de la saga, con discografía de LaToya Jackson, Janet Jackson, Rebbie Jackson y The Jacksons.

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Domingo J. Casas, al frente de la exposición

El encargado de comisariar 'Michael Jackson Legacy' es Domingo J. Casas, uno de los fotógrafos musicales más conocidos del panorama español y que le retrató en las giras que trajeron al autor de 'Thriller' a nuestro país, en 1988, 1992 y 1996. Su trayectoria profesional, estrechamente vinculada a la fotografía de conciertos y a la historia del rock y el pop, encaja especialmente bien con una propuesta que concede protagonismo tanto a los objetos como a la memoria de quienes vivieron aquellos acontecimientos musicales.

La exposición también incorpora una dimensión artística contemporánea a través de las creaciones de una treintena de artistas que han reinterpretado la figura y legado de Jackson. Entre los nombres anunciados se encuentran Javier de Juan, Paco Roca, Kiko Feria, MacDiego, Toni Marmota, Jesús del Peso, Rivelino Murrieta, Pachucho, Pejo, Yolanda Rueda, Fiona Olimpia, Pablo Sycet, David Vicente y Víctor Coyote, líder de Los Coyotes, fallecido recientemente.

También participan Juanma Hernández, Manolo Campoamor, integrante de Kaka de Luxe, Juanjo Ocio, Mariano Lozano P., Noa Ordás, Guzmán, Pulkras Leoninas (Luxx y De Gonari), Manolo Santaella, Nacho González Oramas, Iván Ordás y el diseñador Francis Montesinos.

Uno de los trabajos que merece especial atención es el realizado expresamente para la ocasión por el artista mexicano Rivelino Murrieta. Una creación concebida para esta exposición que amplía el homenaje más allá de los objetos de coleccionismo y los recuerdos musicales.

De Marbella a Valladolid

La historia de Michael Jackson en nuestro país -sin contar la visita promocional junto a sus hermanos en 1979 para el programa 'Aplauso'-, comenzó en agosto de 1988, cuando llegó con el Bad World Tour, y se prolongó hasta septiembre de 1997. Su primera actuación en nuestro país tuvo lugar el 5 de agosto de 1988 en el Estadio Municipal de Marbella. Cerca de 30.000 personas acudieron a aquella cita, que marcó el comienzo de una visita muy esperada por sus seguidores. Dos días después, el 7 de agosto, el estadio Vicente Calderón de Madrid recibió al artista ante unos 60.000 espectadores. La primera etapa española de la gira concluyó el 9 de agosto en el Camp Nou de Barcelona.

Cuatro años después, Jackson regresó con el Dangerous World Tour. El 18 de septiembre de 1992 actuó en el Estadi Olímpic de Montjuïc, en Barcelona, ante unas 35.000 personas. El 21 de septiembre llegó a Oviedo y, dos días después, volvió a Madrid para ofrecer otro concierto en el Vicente Calderón.

La siguiente visita se produjo el 24 de septiembre de 1996, dentro del HIStory World Tour. Aquella noche, el estadio de La Romareda de Zaragoza reunió a aproximadamente 45.000 espectadores en un espectáculo de dos horas y media. La última actuación del cantante en España tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Estaba previsto que actuara dos días antes en Barcelona, pero aquella cita fue cancelada. Valladolid se convirtió así en el escenario de su despedida de los escenarios españoles.