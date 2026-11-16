El proyecto 'La Casa de Tina' cuestiona el sensacionalismo que siempre ha rodeado a Tina Muñoz y reivindica el legado del mítico dúo

Las Grecas mezclaron antes que nadie flamenco con rock, pop, psicodelia y los sonidos que llegaban de EEUU

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Pocas figuras artísticas han sido más injustamente maltratadas en este país que Las Grecas. Tina y Carmela Muñoz, dos mujeres gitanas, jóvenes, independientes y con una personalidad arrolladora, se atrevieron en la España del tardofranquismo a mezclar flamenco con rock, pop, psicodelia y los sonidos que llegaban de EEUU sin pedir permiso ni perdón a nadie. Fueron modernas y experimentales mucho antes de que la palabra 'cool' se pusiera de moda.

Y, sin embargo, Las Grecas quedaron atrapadas durante demasiado tiempo en un relato que se concentraba en los episodios más oscuros de sus vidas y desmerecía su revolucionaria aportación a la música española. Cuando se hablaba de ellas la conversación casi siempre terminaba desviándose hacia el mismo lugar. La enfermedad de Tina -se le diagnosticó esquizofrenia paranoide- , las drogas, sus problemas personales, su deterioro físico y el desenlace trágico de su vida.

Por eso tiene tanto de justicia poética que en los últimos años su obra haya vuelto a despertar interés entre músicos, creadores y estudiosos contemporáneos. Desde Rosalía versionando 'Te estoy amando locamente' en Coachella al rapero y actor Elio Toffana reivindicando su legado en los barrios del sur de Madrid en 'Panteón Sur', se percibe una resignificación sociocultural de Las Grecas que va mucho más allá del factor nostalgia.

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Y en este proceso de recuperación una figura clave es Tania Muñoz, una de las hijas de Tina Muñoz Barrull, quien se dedica a reconstruir la verdadera historia de su madre -recuperando documentación, reuniendo materiales, contextualizando y cuestionando el sensacionalismo que siempre ha rodeado su imagen- a través de su proyecto, 'La Casa de Tina', y de su cuenta Instagram (@tnia.ars), desde la que desarrolla y difunde su investigación.

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La historia de Tania es en sí misma extraordinaria. Fue dada en adopción junto a su hermana melliza cuando ambas tenían cuatro años. Creció con el nombre de Marta Hidalgo y no supo que era hija de Tina hasta 2017, instante que abrió una puerta a un pasado que hasta entonces desconocía. Hablamos de todo ello con esta cantautora y artista independiente.

¿Qué te llevó a poner en marcha 'La Casa de Tina'?

El proyecto nace de mi relación con la música y de la necesidad de poder desarrollar mi propia carrera artística sin que la historia de mi madre estuviera permanentemente condicionada por el estigma y los prejuicios que todavía la rodeaban. Su historia continuaba contándose desde las adicciones, la enfermedad, la pérdida de sus hijas y su final, casi siempre como consecuencia de sus propias decisiones, sin atender suficientemente a las circunstancias históricas, sociales y personales que atravesaron su vida.

A partir de ahí comencé una investigación para reconstruir su historia desde una perspectiva multidisciplinar. El proyecto estudia las distintas formas de violencia y abandono que confluyeron en su trayectoria: la institucional, la mediática, la familiar y la cultural. También analiza el contexto de una mujer gitana que vivió su juventud y su etapa de mayor exposición pública entre el franquismo y la Transición, así como las consecuencias que aquella historia tuvo para sus hijas.

Me interesaba comprender qué había detrás de su deterioro y hasta qué punto su historia había sido explicada de forma incompleta. No se trataba de eximirla de sus decisiones, sino de dejar de analizar su vida al margen de las condiciones en las que tuvo que vivirla.

¿Se ha cometido una injusticia con tu madre?

Sí. Y creo que hay una injusticia que todavía sigue produciéndose: la mediática. A Tina Muñoz se la convirtió en noticia cuando triunfaba y se la convirtió en espectáculo cuando sufría. Su talento sirvió para construir un fenómeno musical, pero su deterioro terminó siendo utilizado para construir un relato de escándalo. La mujer que había revolucionado la música junto a su hermana pasó a ser presentada, una y otra vez, a través de sus adicciones, sus conflictos personales y su desgracia.

Eso tiene consecuencias. Porque los medios no se limitaron a contar determinados episodios de su vida: contribuyeron a fijar una imagen de ella que ha sobrevivido durante décadas. Una imagen en la que apenas queda espacio para la artista, para su trabajo, para su contexto y para las circunstancias que atravesó.

Y mientras se construía ese relato, también hubo abandono. Hubo situaciones de vulnerabilidad que exigían protección y atención, y mi investigación examina las responsabilidades institucionales, sociales y familiares que confluyeron en su historia.

Lo que considero especialmente injusto es que, después de todo, todavía tengamos que luchar para que se hable de Tina Muñoz sin recurrir al morbo. Mi madre no puede seguir pagando, incluso después de muerta, el precio de haber sufrido en público. Su historia merece ser contada. Pero también merece que dejemos de utilizar su dolor para contarla.

¿Cómo crees que la veía la gente?

Creo que la gente veía en Tina a una mujer genuina, con muchísimo carácter. Tenía una personalidad arrolladora, una forma de cantar y de estar en el escenario que no dejaba indiferente. Era fuerte, pero también profundamente sensible. Había algo desgarrador en ella, una intensidad que atravesaba su manera de interpretar. No era un personaje fabricado. Había verdad en ella.

¿Cómo te gustaría que la vieran en 2026?

Me gustaría que se recordara a Tina Muñoz como lo que fue: una voz irrepetible que dio este país. Una cantaora con una personalidad vocal y artística propia, a la altura de los nombres que marcaron la historia del flamenco. Para mí, debe ocupar un lugar respetado junto a figuras como sus grandes colegas Camarón de la Isla y Paco de Lucía, amigos muy cercanos y compañeros de profesión.

Las Grecas triunfaron en una España que salía de la dictadura, cuando las mujeres y especialmente las mujeres gitanas tenían barreras en la industria musical. ¿Qué dificultades tuvieron que afrontar?

Tuvieron que abrirse camino en una España que estaba cambiando, pero en la que seguían existiendo enormes desigualdades. Eran dos mujeres gitanas en una industria musical dominada por hombres, dentro de una sociedad que consumía la música y la estética flamenca mientras mantenía prejuicios y discriminación hacia la población gitana.

Las Grecas hicieron algo musicalmente nuevo. Tina y Carmela mezclaron el flamenco con sonidos contemporáneos y participaron en una transformación musical que hoy debería estar mucho más presente en los relatos sobre la historia del flamenco y del pop-rock español. Sin embargo, las formaciones femeninas han quedado frecuentemente relegadas frente a otros grupos y figuras masculinas. También existían relaciones de dependencia dentro de la industria: representantes, contrataciones, promoción y control del dinero.

¿Ha cambiado mucho España en todo este tiempo?

Sí, España ha cambiado muchísimo desde la época en la que vivió mi madre. Hemos pasado de una dictadura a una democracia, se han reconocido derechos y libertades que entonces no existían y la posición jurídica de las mujeres ha cambiado de forma sustancial. También se han transformado la sanidad, la atención a la salud mental y las políticas de protección social.

Pero esos cambios no llegaron de golpe. Cuando murió Franco y comenzó la Transición, el país empezó a cambiar políticamente, pero muchas estructuras sociales e institucionales tardaron años en hacerlo. Por eso, cuando miro la vida de mi madre, intento no juzgarla desde la España de hoy. Tina vivió su infancia, su juventud y buena parte de su vida adulta en un país con unas condiciones sociales, sanitarias y jurídicas muy distintas. Entender ese contexto no significa justificarlo todo ni negar las decisiones personales; significa comprender mejor qué posibilidades tenía y a qué situaciones tuvo que enfrentarse.

¿Fueron Las Grecas unas adelantadas a su tiempo? ¿Qué aportaron a la música española que todavía hoy no se les reconoce suficientemente?

Sí, creo que Las Grecas fueron unas adelantadas a su tiempo. Y no lo digo solamente por la música que hicieron, sino por la libertad con la que la hicieron. Tina y Carmela tenían una seguridad enorme en sus propias voces, en sus propuestas y en lo que eran capaces de hacer juntas. Había una confianza muy especial entre ellas. Se reconocían mutuamente y esa seguridad se percibía en el escenario.

Musicalmente abrieron un camino propio. Llevaron el cante y el fraseo flamencos a una formación eléctrica de rock, con guitarras, bajo, batería y teclados. No se limitaron a añadir instrumentos modernos al flamenco: construyeron otra sonoridad. Sus dos voces, cantando juntas, respondiéndose y empastando, tenían una fuerza muy particular.

Creo que todavía falta conocer mejor su discografía, estudiar su sonido y reconocer a Tina y Carmela como las dos artistas que fueron. Se ha hablado mucho del fenómeno y demasiado poco de lo que hicieron musicalmente. Y me gustaría que empezáramos a escucharlas con esa atención.

¿Qué has aprendido de tu madre ahora que eres adulta?

De mi madre he aprendido música. Y quizá esa sea una de las cosas más bonitas que he descubierto con el paso del tiempo: la música fue, sin saberlo, el nexo que nos unía. Mi gran pasión me llevaba a ella sin que yo lo supiera. Durante años sentí una conexión enorme con la música, sin ser plenamente consciente de que también estaba acercándome a una parte de mi propia historia.

Ahora es su música la que me enseña quién fue como artista. Cuanto más escucho sus grabaciones, más descubro su talento, su personalidad, su manera de interpretar y lo increíble que fue. Estoy conociendo a mi madre también a través de su obra. La música nos unía antes de que yo pudiera saberlo y hoy sigue siendo la forma en la que puedo encontrarme con ella.

Descubriste de adolescente que eras adoptada: ¿cómo fue ese momento?

En realidad, no descubrí que era adoptada en la adolescencia. Lo supe desde pequeña, desde que llegué a casa de mis padres, con unos cuatro años. Ellos nunca me lo ocultaron, así que no recuerdo ningún momento concreto en el que me lo contaran o en el que yo lo descubriera.

Lo que sí recuerdo es que, desde muy pequeña, tuve una necesidad enorme de conocer mis orígenes. Quería saber quién era, de dónde venía y, sobre todo, quién era mi madre. Siempre he querido conocer esa parte de mi historia. Esa curiosidad me ha acompañado durante toda mi vida.

¿Qué opina de tu proyecto tu hermana melliza María? ¿Sois muy parecidas emocionalmente?

María y yo somos mellizas, pero emocionalmente somos bastante diferentes. Hemos vivido nuestra historia de origen de maneras muy distintas. En mi caso, conocer de dónde venía siempre fue una necesidad enorme. Me acercaba a la cultura gitana, me relacionaba con personas gitanas, intentaba conocer y comprender una parte de mis raíces que sentía como propia, aunque todavía no supiera de dónde venía exactamente.

María —ahora Siria— nunca tuvo esa misma inquietud ni vivió la búsqueda con esa intensidad. Y creo que es una de esas cosas que demuestran que, incluso compartiendo una misma historia, cada persona puede relacionarse con ella de una manera muy diferente.

¿Ha sido duro crecer sin Tina?

En cierto modo sí lo fue. Crecí con un vacío que nunca supe explicar y con una tristeza que tampoco sabía de dónde venía. Aunque tuve a mis padres y sé el esfuerzo que hicieron por criarnos, durante muchos años me sentí perdida y fuera de lugar. Incluso físicamente me veía diferente al resto de mi familia, y eso hizo que muchas veces sintiera que no terminaba de pertenecer.

Me fui encerrando en mí misma y en el arte era donde encontraba alivio. Crecer sin Tina fue crecer con una ausencia que no sabía nombrar. Y, sin saberlo, llevaba toda la vida encontrando refugio en algo que había heredado de ella: la música.

¿Hay algo más que quieras añadir?

Quiero agradeceros que hayáis abierto esta puerta para acercaros a la historia de mi madre desde este lugar. Creo que de eso debería tratar también la vida: de aprender a ver belleza en la contradicción, de ser más humanos, de empatizar y de ser capaces de transformar el dolor en arte. De mirar la virtud por encima del defecto y de acompañar sin recurrir al sensacionalismo.

No podemos olvidar que detrás de la vida de mi madre hubo, y sigue habiendo, personas reales, con sus propias historias y recorridos, que merecen respeto. Nada debería estar por encima del respeto a la vida de un ser humano. Respeto a la vida. Respeto al arte. Y que viva la madre que me parió, su arte y todo lo que nos dejó, porque todavía hoy seguimos alimentándonos de él.