El protagonista de 'The Terminator', protagonizará el filme navideño 'En busca del saco mágico' a sus 79 años

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Ha sido gobernador de California, culturista, protagonista del éxito cinematográfico 'The Terminator', y ahora, a sus casi 80 años, Arnold Schwarzenegger se convierte esta navidad en Papá Noel.

Al igual que otros actores de Hollywood en los últimos años de su carrera profesional, Schwarzenegger se sube al trineo para representar al mítico personaje de la Navidad en la película 'En busca del saco mágico' de Adam Shankman.

Con barba blanca y vestido de rojo, queda claro que Arnold Schwarzenegger es un amante de la Navidad. En este nuevo filme, el eterno 'Terminator' cumple su palabra y vuelve a la gran pantalla, pero en esta ocasión guarda sus armas para enfrentarse a su misión más especial: recuperar el saco de los regalos. Sin embargo, en esta ocasión los músculos del exculturista no podrán ayudarle.

Travolta y Russell también interpretaron a Papá Noel

Otro conocido actor que también ha interpretado al icónico personaje de Papá Noel es Kurt Russell en la película dirigida por Clay Kaytis, 'The Christmas Chronicles', en el año 2018 nada menos que a sus 67 años.

Por otra parte, el mismismo John Travolta, protagonista del éxito taquillero 'Grease' en 1978 también interpretó este papel ya pasados los 70 años de edad enfundándose en un traje rojo y rodeado de elfos en un anuncio publicitario.