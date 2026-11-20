El intérprete de 'Just the Way You Are' ha compartido una misiva en sus redes sociales junto a varias fotografías que recorren diferentes etapas de la vida de su progenitor

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Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante ha anunciado el fallecimiento de su padre, Peter Hernandez, a los 74 años, a través de una publicación en Instagram en la que ha querido rendirle homenaje.

El intérprete de 'Just the Way You Are' ha acompañado la misiva con fotografías que recorren diferentes etapas de la vida de su progenitor.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez", comienza el mensaje que el compositor ha compartido con sus seguidores.

El artista también ha querido poner en valor todo lo que aprendió de él, sobre todo en el ámbito musical, donde su padre fue una de las personas más importantes de su vida. "Si alguna vez me habéis escuchado hablar de él, siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo relacionado con la música", ha escrito.

En su despedida, Mars ha recordado el papel que desempeñó en la crianza de sus hijos. "Él crió a mis cuatro maravillosas hermanas, a mi hermano y a mí", ha señalado. "A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y le echaré de menos todos los días hasta que volvamos a encontrarnos".

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El cantante ha cerrado la publicación con una última frase dirigida directamente a su progenitor, en la que también ha tenido presente a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en 2013. "Te quiero, papá. Dale un beso a mamá ahí arriba de mi parte", ha sentenciado.

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La muerte de su madre

La despedida de Bruno Mars también ha estado marcada por el recuerdo de su madre, Bernadette San Pedro Bayot, a quien perdió en junio de 2013, cuando tenía 55 años. La madre del artista falleció a consecuencia de un aneurisma cerebral en Honolulu, Hawái, una pérdida que supuso un duro golpe para el cantante.

Ella se convirtió en una de las mayores influencias que ha tenido el cantante, quien de hecho lleva tatuado el nombre de su madre en uno de sus brazos.

Bruno compuso con tan sólo cuatro años una canción para su madre a la que tituló cómo 'I love you mom', en la que se refiere a su progenitora como "mi chica favorita".