Candela Hornero Madrid, 20 NOV 2026 - 10:46h.

El cantante madrileño ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo anuncio de conciertos por España

El presidente de Ceuta agradece a Alejandro Sanz su gesto durante su actuación junto a Shakira: "Lo recibimos con gratitud y emoción"

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El cantante Alejandro Sanz ha anunciado una nueva gira para el verano de 2027, titulada '¿Y AHORA QUÉ +?'. "Otro verano juntos", ha escrito el artista madrileño en una publicación en X (antes Twitter), con la que ha adelantado las fechas de sus próximos conciertos en España.

El cantante recorrerá diferentes ciudades españolas durante los meses de junio y julio y las entradas saldrán a la venta el próximo 24 de noviembre a partir de las 10:00 horas a través de su página web.

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En esta nueva gira, combinará algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria con temas de su último proyecto discográfico. Recientemente ha recibido el Latin Grammy 2026 al 'Mejor Álbum Pop Contemporáneo' por '¿Y ahora qué?'. Se trata del segundo año consecutivo en el que consigue este reconocimiento en la misma categoría, después de que la primera entrega de este proyecto fuera premiada en 2025.

Ciudades y fechas de los nuevos conciertos de Alejandro Sanz

La gira arrancará el 12 de junio en Tenerife, donde actuará en el estadio Francisco Peraza 'La Manzanilla'. Una semana después, el 19 de junio, llegará a Sevilla, como parte del Icónica Occidente Sevilla Fest. El 26 de junio será el turno de Zaragoza, donde ofrecerá un concierto en el Ibercaja Estadio.

Julio concentrará la mayoría de las actuaciones. Alejandro Sanz comenzará el mes el día 3 en Vigo, en el estadio Abanca Balaídos. Después, el 8 de julio, actuará en la plaza de toros de Granada. El 15 llegará a Córdoba, donde participará en el Córdoba Live, y el día 17 estará en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Dos días después, el 19 de julio, ofrecerá un concierto en el Marenostrum Fuengirola, en Fuengirola.

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En la recta final de la gira, el artista pasará por Benidorm el 23 de julio, en el Poniente Live, y por Almería el día 25, donde actuará en su plaza de toros. El 29 de julio llegará a Matalascañas, para participar en el Doñana Music Experience. El broche final lo pondrá en Chiclana de la Frontera, dentro del Concert Music Festival el 31 de julio.

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Alejandro Sanz continúa su gira internacional

Este anuncio llega mientras el cantante se encuentra en la recta final de su actual gira por América. El próximo 21 de noviembre actuará en Guatemala, en la Explanada 5, en lo que será su último concierto en Latinoamérica.

Posteriormente, en mayo de 2027, retomará sus actuaciones al otro lado del Atlántico con dos fechas en Estados Unidos: el 13 de mayo en Nueva York y el 15 de mayo en Florida.