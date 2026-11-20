La banda madrileña desvela el título de su próximo álbum durante su regreso al Movistar Arena, donde ha presentado ocho canciones inéditas

Presentan las nuevas canciones de su nuevo disco 'Lo importante'

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MadridLa banda madrileña Vetusta Morla ha vuelto a reencontrarse con sus fans en Madrid dos años después en un concierto en el Movistar Arena al que acudieron más de 14.000 personas.

Tras un parón que les ha mantenido dos años alejados de los escenarios, Vetusta Morla ha regresado a Madrid este pasado 19 de noviembre con un emocionante y esperado concierto que ha llenado la sala. Ese fue el primero de los tres conciertos programados de la orquesta en Madrid, que volverá a poner voz a sus canciones los días 20 y 21 de noviembre en el mismo recinto.

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Durante estos dos años de parón, los integrantes del grupo han sabido dedicar su tiempo a proyectos y trabajos personales, como 'Nadie con ese nombre vive aquí', un disco en solitario trabajado y publicado por Guille Galván, guitarrista y compositor de los Vetusta, y basado en el duelo vivido por el fallecimiento de su padre.

Gira por España

El grupo anunció en 2024 que habían decidido tomarse un descanso profesional y alejarse de los focos durante un tiempo, y así han hecho, ya que fue en septiembre de 2024 en la Sala La Riviera cuando el grupo actuó por última vez. Esta vez, vuelven como parte de su nueva gira 'Gira de vuelta. Canciones de ida', en la que tras pasar por Sevilla, A Coruña, Málaga, Pamplona, Valencia y Barcelona en las últimas semanas, cierran su gira en la capital, en Madrid. Durante estos conciertos estrenan ante sus fans su nuevo proyecto: un nuevo disco que publicarán en 2027 bajo el título 'Lo importante'.

Este trabajo será el séptimo álbum en el que la banda ha trabajado, y el primero que se publique desde 'Figurantes', su último disco publicado en 2024, y tras el que decidieron dar una pausa a su trayectoria.

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En estos conciertos, Vetusta Morla hacen mezcla de su repertorio de canciones ya conocidas por sus fans junto con hasta ocho canciones inéditas que formarán parte del futuro álbum. Ya han publicado tres canciones de estas canciones que formarán parte del futuro disco y que ya se pueden escuchar en las plataformas digitales bajo los nombres 'Si vuelves', 'Bailar en Beirut' y 'Mi colección de duelos'.