El músico y compositor estrena 'Nadie con ese nombre vive aquí', un disco íntimo con el que busca su propia voz

Muere Michael Pennington, actor de Star Wars, a los 82 años: su duelo con Darth Vader es historia del cine

Compartir







Más de 20 años sobre los escenarios junto a Vetusta Morla y miles de personas coreando canciones escritas en gran parte por él. Ahora, a sus 46 años, Guille Galván inicia una nueva etapa musical lejos de la banda con la publicación de su primer disco en solitario: Nadie con ese nombre vive aquí.

El músico da así un paso personal e íntimo tras décadas formando parte de uno de los grupos más importantes del panorama indie español.

Del éxito masivo a la búsqueda personal

Hace 16 años, Vetusta Morla era todavía una banda emergente que prometía abrirse camino en la música española, entre sus integrantes, Guille Galván permanecía en un discreto segundo plano, aunque detrás de muchas de las letras que marcaron a toda una generación estaba precisamente su firma.

PUEDE INTERESARTE Leonardo Waflar, el sevillano que dirige su propio ballet con solo 16 años

Con el paso de los años llegó el éxito masivo, las grandes giras y los conciertos multitudinarios, pero también el vértigo.

“Llegó un momento en el que sentía que me estaba ahogando un poco”, reconoce el músico sobre una etapa marcada por la intensidad y la exposición constante.

Un refugio convertido en disco

Lejos de los grandes escenarios, Galván ha encontrado ahora un espacio mucho más íntimo y personal, su debut en solitario nace como un refugio creativo donde dar forma a canciones que necesitaba escribir.

El nuevo album reúne composiciones cargadas de sensibilidad y reflexión, alejadas del ruido y enfocadas en la búsqueda de una voz propia. El disco también representa el resultado de más de 30 años escribiendo letras y observando cómo esas canciones terminaban conectando con miles de personas.

“Que alguien diga: esa canción habla de mí”

Para Guille Galván, la verdadera meta de una canción sigue siendo la conexión emocional con quien la escucha: “Que una letra cale y alguien te diga: ‘esa canción habla de mí, al final es a lo que aspiramos todos”, explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con este nuevo proyecto, el compositor busca precisamente eso: canciones honestas, cercanas y capaces de acompañar a quien las escuche. El salto en solitario también ha supuesto enfrentarse a nuevos miedos y abandonar la seguridad de una banda consolidada.

Sin embargo, el músico asegura haber encontrado en este proceso su propio “cable a tierra”, una forma de reencontrarse consigo mismo después de años de intensidad artística y emocional.