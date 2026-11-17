Celia Molina 17 NOV 2026 - 11:39h.

Este martes 17 de noviembre arranca la venta general de los cuatro conciertos que dará Estopa en España en el verano de 2027

David Muñoz, cantante de Estopa, habla de su vida universitaria: "Los chavales me han enseñado más que lo académico"

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Este viernes 20 de noviembre saldrá a la venta el nuevo disco de Estopa, 'La Maketa', cuyas primeras unidades se vendieron en apenas unos minutos. José y David Muñoz siguen sorprendiéndose de la alta fidelidad de sus fans, que esperaban con impaciencia la salida de este nuevo álbum y la consecuente nueva gira del grupo de pop rock español.

Tras la preventa destinada a aquellos afortunados que compraron esas primeras unidades del disco, este martes 17 de noviembre se desarrollará la venta general de entradas para los cuatro conciertos que Estopa tiene previsto dar en España: el 2 de junio en Valencia - Estadio Ciutat de València -; el 18 de junio en Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys - ; el 26 de junio en Sevilla - Estadio La Cartuja - y el 9 de julio en Madrid - Riyadh Air Metropolitano.

A partir de las 22: 20 horas de este martes, los fans de los hermanos Muñoz podrán comprar los tickets, tanto en su web, estopa.com, como en Ticketmaster y Livenation. Estas plataformas han publicado ya los precios de las entradas. Dado la alta demanda que se espera, recomiendan acceder a la cola virtual media hora antes y esperar al comienzo de la compra.

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Precios de las entradas para los conciertos de 2027

PISTA A 84,50€

PISTA B 73,50€

PL1 GRADA 84,50€

PL2 GRADA 73,50€

PL2 PMR 73,50€

PL3 GRADA 64,70€

PL4 GRADA 62,50€

PL5 GRADA 57€

'La Maketa' es, en realidad, una vuelta a los orígenes. Los hermanos Muñoz han decidido rescatar las grabaciones que realizaron en 1997, cuando todavía estaban dando forma a su identidad musical y el éxito que llegaría con su primer álbum, publicado en 1999. Aquella maqueta reunió más de treinta canciones: parte del material terminó alimentando sus primeros discos, mientras que otras composiciones quedaron fuera de los álbumes oficiales y circularon entre los seguidores a través de copias de cintas.

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Ahora esas canciones tendrán una nueva oportunidad. 'La Maketa' se publicará el 20 de noviembre como un doble disco que combina diez temas grabados de nuevo, siete de ellos procedentes de aquella etapa y nunca publicados oficialmente, con tres canciones nuevas-viejas que ni siquiera llegaron a grabarse entonces. El segundo disco recuperará las grabaciones originales de 1997 a partir del máster histórico. El álbum estará disponible en distintos formatos físicos, entre ellos CD doble, vinilo y una edición deluxe.

David Muñoz combinará el lanzamiento de este nuevo disco con sus estudios universitarios, pues, en septiembre de 2025, entró en la facultad de Geografía e Historia en la universidad de Barcelona. Allí, según declaró él mismo en una entrevista radiofónica, ha aprendido mucho más de "los chavales que de los sumerios", pues su contacto cercano con los alumnos está siendo su mejor instructor.