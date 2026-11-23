Javier Sánchez 23 NOV 2026 - 08:00h.

La escritora bucea en la memoria de su historia familiar y en la de una época: "Hubo una explosión de libertad y, con ella la muerte"

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Subtitular tu libro como "la cara B de los ochenta" deja claro que lo que va uno a encontrarse en las páginas de 'El soñador de refugios' (Galaxia Gutenberg) de Anna Caballé va a distar mucho de esas versiones edulcoradas de aquellos años en las que solo hay hombreras, laca y superficialidad.

Caballé, que cuenta ya con una larga experiencia como autora de biografías -ha dedicado libros a Carmen Laforet, Francisco Umbral o Rosa Chacel-, se centra aquí en la recuperación de la memoria de su hermano Carlos, poeta y músico, quien falleció de sida en 1993. La autora parte de su propia memoria y de los escritos inéditos de su hermano para dar forma a un libro que habla, en carne viva, de una vida y una época en las que ser un soñador no salía gratis.

Eres uno de los grandes exponentes de la literatura biográfica en España, pero siempre has trabajado con las vidas de los demás. ¿Cómo ha sido el proceso de aplicar esa misma manera de trabajar a la historia de tu hermano Carlos?

Ha sido muy sencillo, me ha bastado con acudir a mis recuerdos, al recuerdo siempre vivo de Carlos y a la añoranza que siento de haberlo perdido tan pronto como hermano. Apenas recuerdo cómo fue la escritura. Fluyó, como si estuviese guiada por una mano que no sé si era la mía.

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El título evoca a un "soñador de refugios". ¿De qué intentaba protegerse Carlos y qué significaban esos refugios físicos o mentales para él?

La vida no es lo mismo para todo el mundo. Esto que digo parece una obviedad, pero no todos estamos en las mismas condiciones para sobrevivir a los conflictos y a las tensiones que son inevitables en la existencia de cualquiera. Carlos era una persona extraordinariamente sensible y también débil que necesitaba del refugio para protegerse de la ansiedad y de un sufrimiento desproporcionado que venía de su interior. Un refugio es un lugar que resguarda de las inclemencias, también las de la vida. Carlos fue buscando refugios que le protegieran de sí mismo. Dios, el amor, la poesía… El refugio de la heroína le mató.

¿Sentiste en algún momento el impulso de proteger la intimidad familiar?

Digamos que no podía silenciarlo sin traicionar a la verdad de lo que sucedió, porque ayuda a comprender cómo y porqué fueron las cosas.

El núcleo de la obra son los cuadernos inéditos que dejó tu hermano. ¿Cómo fue el momento de encontrarte con esos escritos?

Bueno, yo ya conocía su poesía, le había ayudado a preparar los dos libros de poemas que dejó publicados y había leído muchos originales. Pero no conocía sus apuntes, ni sus diarios ni tenía claro el desarrollo de su historia de la forma en que he podido reconstruirla gracias a esos cuadernos que, aparte de la poesía, contienen una especie de grito, una petición de ayuda. Eso me sobrecogió. No había percibido su necesidad de reconocimiento, de poder ser él mismo, algo que la heroína le quitó. La recuperó muy al final de su vida, pero ya era demasiado tarde.

Solemos ver los 80 como una época de avances y de explosión cultural, ¿tendemos a veces a dejar en el olvido situaciones como la que vivió tu hermano Carlos?

Bueno, diría que en su momento preferimos dar la espalda a toda la muerte que vino consigo también con aquella explosión de libertad. Se vivió en silencio, con vergüenza, porque, lo cierto es que, inesperadamente, el sida puso el punto final a la fiesta. La imagen demacrada y enferma de Rock Hudson en 1985 reconociendo que tenía sida dio la vuelta al mundo y nos heló la sangre a todos: se abandonó el barco precipitadamente y sin mirar atrás. Ahora creo que hay como una necesidad de volver sobre aquellos años desde otros puntos de vista y con otra madurez. El paso del tiempo ayuda mucho a pensar. Marguerite Yourcenar veía el tiempo como el gran escultor de la historia, y es verdad.

¿Crees que la droga hizo que se perdiera una generación de creadores, de artistas en nuestro país?

Estoy convencida. No querían ser esclavos del tiempo, tal vez del Tiempo, con mayúscula, no querían ser esclavos de un sistema económico y político, querían liberarse de la hipocresía moral que había dominado en el franquismo, pero su forma de combatir todo eso fue ponerse a sí mismos como escudos y hundirse, yendo por el lado más oscuro de la vida. Lo que quiero decir con todo esto es que, sí, que los perdimos.

Tu hermano tenía una gran fe, ¿le ayudaron sus creencias a soportar la carga de las adicciones?

Sin ninguna duda. Dios fue un refugio principal para él, ya desde que era un niño. Veía a Dios como un salvador de vidas y la suya necesitó ser salvada muchas veces.

¿Ha ayudado el libro a que se haya producido un proceso de reparación con la historia de tu hermano?

Bueno, a lo único que aspiro es a reparar una deuda personal. A que Carlos pueda o pudiera ocupar un modestísimo lugar, pero un lugar, entre los vivos que no le conocieron.