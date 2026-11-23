Redacción Uppers 23 NOV 2026 - 18:24h.

Para Malú, el problema no tiene que ver únicamente con la edad, sino con la condición de mujer dentro de una industria como la musical

Edadismo: cómo reconocerlo y cómo responder (sin perder la elegancia)

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A sus 44 años y tras casi tres décadas de carrera, la cantante Malú ha querido denunciar el edadismo con el que la industria musical castiga especialmente a las mujeres, algo que no suele ocurrir de igual manera con los hombres.

Con 14 discos de estudio, 19 discos de platino y seis de oro, la artista madrileña ha aprovechado su presencia en los Premios Woman para denunciar una situación que considera habitual en el sector cultural y especialmente visible en la música. “Con la edad quizás te empiezan a ver de otra forma”, explicó la intérprete al ser preguntada por el paso del tiempo y la evolución de las carreras artísticas.

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"Pasa con las mujeres en general"

Para Malú, el problema no tiene que ver únicamente con la edad, sino con la condición de mujer dentro de una industria donde, según denuncia, sigue existiendo una especie de “fecha de caducidad”.

“Pasa con las mujeres en general. Ya no te hablo tanto con la edad, pasa con las mujeres en general. Un poco esa fecha de caducidad en la música que además es que no lo digo yo, es así. A partir de cierto momento es como que ya vamos aparcando”, afirmó.

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La artista señala además una doble vara de medir entre hombres y mujeres. Mientras los cantantes veteranos continúan siendo percibidos como atractivos o interesantes para el público y la industria, muchas mujeres tienen que enfrentarse a prejuicios relacionados con la edad.

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“Tus compañeros van estando sexys y tú vas estando vieja, ¿no?”, lamenta Malú en una crítica compartida desde hace años por numerosas artistas y profesionales de la cultura.

Malú considera que la industria debe comprender que el talento y la identidad artística no desaparecen con el paso del tiempo. “Tienen que entender que finalmente tú sigues siendo esa misma artista”, defendió.

Tal y como recoge ‘The Huffington Post’, la cantante se considera afortunada porque su trayectoria le permite seguir trabajando con normalidad y manteniendo una fuerte conexión con el público. Aun así, reconoce que muchas compañeras han sufrido o siguen sufriendo las consecuencias de esa discriminación basada en la edad, especialmente en un ámbito donde la imagen suele ocupar un papel destacado.

Lejos de mostrarse resignada, la intérprete de ‘Aprendiz’, ‘Blanco y Negro’ o ‘Ahora Tú’ dejó claro que no contempla el final de su carrera. Después de casi treinta años sobre los escenarios, reivindica su presente y también su futuro. “A mí me queda mucho recorrido, yo tengo mucho rock and roll todavía”, aseguró.