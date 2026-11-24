Participan 40 firmas de calzado que se han inspirado en piezas icónicas del museo

'Interior Berlanga': la exposición donde el director de cine muestra su esencia a través de sus poemas, dibujos y guiones originales

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Un objeto fetiche, de culto, una obra de arte e incluso un protagonista en series y películas como 'Sexo en Nueva York' con los 'Manolo Blahnik' del personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, todos los grandes diseñadores han apostado por los zapatos como una pieza clave de sus colecciones. Desde 'Balenciaga' a 'Paco Rabanne', la exposición 'La moda a tus pies' en la que colaboran el 'Museo del Traje' y la 'Federación de Industrias del Calzado Español' pisa fuerte e invita al público a recorrer tres siglos de la historia a través del calzado.

Espectaculares mules de raso para aliviar el corsé en el siglo XVIII, 'stilettos' de encaje para bailar en el siglo XIX, zapatos que recuerdan a los cafés nocturnos llenos de flores de seda durante los años 20 o calzado que recuerda al color y la psicodelia de los años 60 y 70 son algunos de los originales complementos que se pueden ver en la exposición.

Cuarenta firmas de calzado se han inspirado en piezas icónicas del 'Museo del Traje' como un abrigo de pedrería de 'Ava Gardner'. "Se inspiran no tanto en los colores exteriores, sino que cogen directamente el color del forro", señala Juan Gutiérrez, comisario de la exposición.

Arte de la cabeza a los pies

El vestido de aluminio de 'Paco Rabanne' encaja a la perfección con unos tacones de acero que combinan tonos metálicos plateados y dorados. A los pies, también se encuentran siempre piezas de 'Balenciaga' como unas sandalias que reflejan el estilo escultórico de la firma.

"Cerramos la exposición con el vestido más español por excelencia, la pieza 'España' de la colección del 96 de Sybilla", un vestido de fiesta en crespón de seda y de color negro, tal y como explica Javier Echevarría, comisario de 'La moda a tus pies'.

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Guiños a la identidad de España con zapatos para mantones, perlas para falleras y gorgueras que se llevan todo el protagonismo y son "auténticas esculturas con forma de zapato" que además son piezas "con procesos absolutamente artesanales", explican Javier Echevarría y Juan Gutiérrez respectivamente. Sin duda se trata de una exposición de alta costura que deja huella y cuyas piezas se podrán visitar hasta el 31 enero de 2027 en el 'Museo del Traje' de Madrid.