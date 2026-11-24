El cineasta acumuló más de 30.000 objetos entre los que se encuentran guiones y poemas

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El legado de Luis García Berlanga llega al espacio cultural de 'CaixaForum' en Madrid con una exposición única en la que se pueden ver objetos inéditos y documentos de su archivo personal. Se trata de un viaje al interior de la vida del director de cine y guionista que comienza a modo de mudanza con todos los objetos que él mismo atesoró en su estudio.

Son más de 30.000 los efectos personales del artista que incluyen guiones de película como la del filme navideño 'Plácido', estrenado en 1961, pero también escritos y archivos fotográficos. "El estudio de mi padre era como el barco del tesoro, ahí está toda su vida" explica José Luis García-Berlanga Manrique, hijo del artista cinematográfico.

Desde el certificado de nacimiento de Berlanga hasta poemas y dibujos, la exposición muestra al público una perspectiva única e íntima de la vida del director de cine que acumuló miles de tesoros y también, cómo menciona su hijo, "frascos de medicina vacíos por si servían para algo y plásticos de bolitas".

El tesoro de Berlanga

Hasta el 23 de mayo de 2027 se podrá visitar 'Interior Berlanga', la exposición única que abre las puertas al mundo interior de Luis García Berlanga, el hombre que con sus películas retrató como nadie la España del siglo XX.

Durante su larga trayectoria como cineasta, Berlanga guionizó y dirigió películas que ya forman parte de la historia del cine español. La película 'Bienvenido Mister Marshall', estrenada en 1953, cosechó un gran éxito por su representación del imaginario español, y su canción principal, 'Coplilla de las divisas', más conocida como 'Americano', es ya uno de los sonidos más emblemáticos del cine español.

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"Con sus tragedias, con sus miserias, es lo que ha pretendido siempre: dibujar cómo es el español, quererlo y perdonarlo", explica Sol Carnicero, directora de producción y comisaria de la exposición. Pero también con películas como 'El verdugo' de 1963 o 'Esa pareja feliz' de 1951 en la que Fernando Fernán Gómez le explica a Elvira Quintilla qué es un plano secuencia en la sala del 'Cine Atlántico', Berlanga demostró ser un gran cineasta tanto por sus ideas, como por sus conocimientos del séptimo arte.