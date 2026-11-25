Raquel Noya Pontevedra, 25 NOV 2026 - 12:46h.

La cantante se compromete a recuperar la actuación en el Auditorio Mar de Vigo, aunque podría aplazarse hasta 2027

Algunos espectadores acudieron el pasado domingo sin saber que el recital había sido suspendido

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Los seguidores de Jeanette en Vigo tendrán que esperar para volver a escucharla en directo, pero la artista no quiere que se queden sin su concierto. Después de la segunda cancelación de su actuación en el Auditorio Mar de Vigo, su representante asegura que la cantante está dispuesta a regresar a la ciudad para cumplir con el público que lleva meses esperando. No hay todavía una nueva fecha, aunque no se descarta que el recital tenga que trasladarse a 2027.

La actuación prevista para el pasado domingo volvió a frustrarse. Algunos fans se desplazaron hasta el auditorio sin tener constancia de que el concierto ya no se celebraría. Se encontraron con las puertas cerradas y el recinto apagado, lo que provocó malestar entre quienes habían comprado sus entradas y confiaban en que esta vez sí podrían verla.

El concierto ya había sido aplazado en abril y trasladado al 22 de noviembre. En aquella ocasión, los seguidores recibieron información sobre el cambio de fecha, pero esta vez, según denuncian algunos asistentes, no hubo comunicación previa sobre la nueva suspensión.

Indignación entre los fans que acudieron al auditorio

La falta de información encendió los ánimos a las puertas del Mar de Vigo. Uno de los afectados lamentaba que, después de haber comprobado esta misma semana en internet que el concierto seguía anunciado, se encontrase con el recinto cerrado.

“Es indignante, nos sentimos estafados, después de pagar 60 euros”, relataba uno de los seguidores a la cabecera local Atlántico. Según explicaba, en la primera cancelación sí habían encontrado un cartel que anunciaba el aplazamiento, pero esta vez nadie les había informado de que Jeanette no actuaría.

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El Auditorio Mar de Vigo ya había retirado el recital de su programación días antes. También la página oficial de la cantante había eliminado las fechas de la gira y se limitaba a comunicar que se estaba reorganizando el tour por su 50 aniversario.

La incertidumbre no afecta únicamente a Galicia. El calendario de actuaciones de Jeanette también ha sufrido cambios en México, donde recientemente se suspendió otro concierto sin que los seguidores conociesen inicialmente los motivos.

Un conflicto contractual detrás de la cancelación de la gira

El motivo de los cambios estaría relacionado con un conflicto entre la artista y la empresa encargada de organizar la gira. Según pudo saber Atlántico, Jeanette ha llevado a los tribunales a la promotora por un presunto incumplimiento de contrato.

“Firmamos por 20 fechas y solo hicimos seis, cuando a mitad de la gira quiso cambiar las condiciones”, explicaba su representante a la cabecera gallega, al tiempo que asegura que han intentado mantener todos los conciertos que ha sido posible. Pese a las dificultades, la cantante mantiene algunas actuaciones. Su equipo prevé viajar a México, donde siguen adelante cuatro recitales, y a Perú, con otros dos conciertos programados.

En cuanto a Vigo, el mensaje que trasladan es claro: Jeanette quiere volver. Su representante asegura que está desolada por lo ocurrido y que se encuentra en perfectas condiciones para actuar. “Jeanette subirá al escenario vigués”, adelanta al periódico local, y especifica: “Considera que tiene una obligación moral con sus seguidores”. La prioridad ahora es encontrar un hueco en su agenda para recuperar el recital pendiente, aunque la nueva fecha podría demorarse hasta el próximo año.