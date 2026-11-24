Raquel Noya Pontevedra, 24 NOV 2026 - 07:30h.

Su cercanía, sus abrazos y su dedicación han marcado la infancia de varias generaciones de estudiantes, que han publicado sus mensajes para ella en Instagram

Una antigua alumna recuerda que Yolanda todavía sabía su nombre y apellidos después de 27 años sin verla: “También se acordaba de mis hermanos”

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Yolanda ha iniciado una nueva etapa tras jubilarse después de toda una vida trabajando en el mismo colegio: el Amor de Dios en Vigo, Pontevedra. Su marcha, que se hizo efectiva este lunes, ha provocado una oleada de mensajes de agradecimiento en las redes sociales del centro, donde antiguos alumnos, familias y compañeros han querido reconocer los años de dedicación de una trabajadora que ha acompañado a varias generaciones de estudiantes desde la conserjería y la secretaría.

El centro ha querido despedirla con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que no ha dudado en definirla como una auténtica leyenda. “Tras años de entrega, paciencia infinita y un cariño incondicional, Yolanda ha dejado huella en el corazón de nuestro cole”, escriben en una publicación que rápidamente se ha llenado de mensajes de agradecimiento y cariño.

Y es que su marcha no supone únicamente la despedida de una trabajadora. Para muchos antiguos alumnos, Yolanda forma parte de sus recuerdos de infancia. Durante años estuvo al otro lado de la puerta, primero en la conserjería y también en la secretaría del centro, siempre pendiente de los pequeños, de sus necesidades y de las familias.

Un recuerdo que permanece 27 años después

Entre los comentarios que ha provocado la publicación destaca el de una antigua alumna que, después de 27 años sin acudir al colegio, regresó hace apenas unas semanas y se encontró con una sorpresa: Yolanda todavía recordaba su nombre y sus dos apellidos, así como los de sus hermanos, que habían dejado el centro incluso antes que ella.

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Una capacidad para recordar a quienes pasaron por el colegio que refleja el vínculo que había construido con los estudiantes. “Creo que he tenido profesoras con las que he estado durante aquellos años a diario y que no se acordarían de mí ni dos años después de irme del cole”, reconoce esta antigua alumna, que ha querido felicitarla por su jubilación.

Otros mensajes también recuerdan los pequeños gestos que marcaron su infancia. Una antigua estudiante cuenta cómo, cuando se encontraba mal, Yolanda se acercaba para preguntarle si estaba enferma, llamaba a casa y la dejaba a su lado hasta que alguien iba a recogerla. “Siempre me daba un abrazo”, recuerda emocionada.

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Una despedida cargada de agradecimiento

La noticia de su jubilación ha despertado también la nostalgia de las familias que han compartido con ella diferentes etapas. Algunas destacan la suerte de que Yolanda haya formado parte no solo de su propia infancia, sino también de la de sus hijos.

“Me hace mucha ilusión poder decirles a mis hijas: ‘Yolanda ya estaba en el cole cuando yo tenía vuestra edad’. Qué suerte que, tantos años después, hayas formado parte también de la infancia de cada una de ellas”, escribe otra madre.

Sus compañeros tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle tantos años de implicación, trabajo y dedicación. Recuerdan su disponibilidad, sus sonrisas en los días difíciles y el cariño con el que atendía a quienes cruzaban las puertas del colegio.

Ahora, desde el centro le desean que disfrute de una nueva etapa más que merecida. “Te vamos a echar muchísimo de menos, Yoli, pero nos queda el inmenso orgullo de haber compartido este camino contigo”, señalan.

Mensajes que demuestran que hay trabajos cuyo valor va mucho más allá de las tareas que se realizan en el día a día. Porque Yolanda deja su puesto, pero seguirá presente en los recuerdos de cientos de alumnos y familias que, muchos años después, aún tienen algo que agradecerle por su cariño y dedicación.