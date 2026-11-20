Raquel Noya Pontevedra, 20 NOV 2026 - 06:30h.

Pablo González inicia una nueva batalla judicial tras el archivo de la causa penal por las quemaduras que sufrió al beber agua con sosa cáustica en un restaurante de Vigo

El vecino de Salvaterra do Miño reclama que se investigue a la embotelladora y al resto de implicados: “No quiero acusar directamente a nadie, pero que se investigue"

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Un año después de aquel trago que estuvo a punto de costarle la vida, Pablo González sigue sin tener una respuesta sobre lo ocurrido. Quiere saber cómo acabó una sustancia corrosiva dentro de la botella de agua con gas que pidió en un restaurante de Vigo y, sobre todo, quién fue el responsable. La investigación penal terminó archivada sin que se identificase al autor, pero él no está dispuesto a dar el caso por cerrado. Ahora ha decidido acudir a la vía civil con un objetivo claro: que se investiguen todas las partes y se depuren responsabilidades.

“No quiero acusar directamente a nadie”, explica a Informativos Telecinco, “pero sí quiero que se investigue para, al menos, localizar al responsable”. El empresario, vecino de Salvaterra do Miño (Pontevedra), considera que la investigación anterior dejó demasiadas preguntas sin contestar, especialmente sobre el proceso de embotellado y distribución del agua.

Una investigación que solo señaló al restaurante

Los hechos se remontan al 12 de abril de 2025. Pablo, de 43 años, se encontraba comiendo con unos amigos en un establecimiento de Vigo cuando pidió una botella de agua mineral con gas. Al probarla, algo le llamó inmediatamente la atención.

“Lo primero que pensé cuando la probé fue: 'Qué agua más espumosa'”, recuerda. Sin embargo, el segundo trago le provocó una fuerte sensación de quemazón. Tuvo que salir corriendo al baño para intentar aliviar el dolor bebiendo agua del grifo.

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Lo que parecía una consumición habitual terminó convirtiéndose en una emergencia médica. De una primera visita al PAC, fue trasladado al Hospital Ribera Povisa, donde permaneció ingresado cerca de dos semanas por las graves quemaduras internas que había sufrido en el esófago y el estómago, en observación por si se perforaban.

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La investigación posterior confirmó la presencia de sosa cáustica en el interior de la botella. La jueza instructora apreció un “previsible y evitable error humano”, pero acordó el sobreseimiento provisional de la causa penal al no poder determinar quién había introducido la sustancia.

Durante ese procedimiento únicamente fue investigado el propietario del restaurante. La magistrada descartó indicios de fallos de seguridad en el proceso de fabricación, embotellado y distribución del agua, por lo que los responsables de la embotelladora y de la distribuidora no llegaron a declarar como investigados.

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Una decisión que dejó a Pablo profundamente decepcionado: “Me sentí indignado. No se investigó, ni se llamó a declarar a nadie de la embotelladora”, denuncia.

“Que se investiguen todas las partes. En el proceso penal solo se investigó al restaurante”, insiste. El afectado recuerda que desde el establecimiento siempre defendieron que la botella había seguido el procedimiento habitual, desde que salió de la caja hasta que llegó al frigorífico. “Ellos también están muy afectados por lo sucedido”, apunta.

Tampoco quiere señalar directamente a la empresa embotelladora, cuyos trabajadores, asegura, se volcaron con él después del incidente y sostienen que es imposible que el error se produjese en sus instalaciones. Sin embargo, considera que esa posibilidad debería haberse investigado. “Accidentes hay siempre. No es descabellado pensar que se puede quedar un residuo utilizado en limpieza en una botella que es reutilizable”, reflexiona.

Una nueva batalla judicial por las lesiones sufridas

La vía civil es ahora el camino que ha elegido junto a su abogado, Ignacio Amoedo Pérez. El procedimiento ha comenzado con un acto de conciliación judicial, un trámite previo obligatorio antes de presentar la demanda, que está señalado para enero de 2027.

La intención es reclamar una indemnización por los daños sufridos y conseguir que se determine quién debe responder por ellos. Una vez celebrado este acto, previsiblemente sin acuerdo, el abogado podrá presentar la correspondiente demanda.

Pablo espera que este nuevo procedimiento permita esclarecer aspectos que, a su juicio, quedaron fuera de la investigación penal. “Pido que se investigue, por lo menos que se llame a declarar a responsables de la embotelladora, ya que solo se llamó al propietario del restaurante”, reclama.

El archivo de la causa penal no ha borrado las consecuencias de aquel episodio. Aunque su evolución ha sido favorable, las lesiones le obligaron a pasar meses con importantes restricciones alimentarias y a modificar sus hábitos. También perdió muchos kilos y estuvo de baja durante un periodo prolongado, con las consiguientes repercusiones en su empresa de rotulación. “Me han quitado un año de mi vida”, resume.

Recuperado, pero con una secuela que no olvida

Ahora, después de meses de recuperación, asegura que está cerca de recuperar la normalidad. “Después de dos años ya casi puedo hacer vida normal”, señala, aunque todavía deberá someterse a controles médicos periódicos por el riesgo de desarrollar complicaciones en el esófago, entre ellas una posible neoplasia.

El episodio también ha dejado una huella difícil de borrar en algo tan cotidiano como pedir una bebida. “Antes consumía agua con gas habitualmente pero desde aquel día no he vuelto a probarla”, reconoce. Una reacción que resume hasta qué punto aquella comida en Vigo cambió su vida.

Ahora quiere que la Justicia llegue hasta el final. No busca señalar a una empresa o a una persona sin pruebas, sino que se reconstruya lo ocurrido y se determine cómo pudo llegar una sustancia tan peligrosa hasta una botella destinada al consumo humano. “No quiero acusar directamente a nadie, pero sí que se investigue para que esto no vuelva a pasar”, insiste.