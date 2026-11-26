Redacción Uppers 26 NOV 2026 - 11:41h.

Nacho Nava Laiz repasa desde los primeros pasos del de Plasencia hasta su consagración con Extremoduro y su posterior carrera en solitario

El homenaje a Robe de la Fábrica de Moneda y Timbre: estampará un sello con 65.000 ejemplares

Compartir







Parece que fue ayer, pero el 10 de diciembre se cumple un año ya de la muerte de Robe Iniesta. A las puertas de ese aniversario ha llegado a las librerías de la mano de la editorial Altamarea 'El rey de la baraja. La imperecedera vida de Roberto Iniesta', una novela gráfica firmada por Nacho Nava Laiz que reconstruye en viñetas la trayectoria del músico extremeño, desde sus primeros pasos hasta su consagración con Extremoduro y su posterior carrera en solitario.

Robe fue un personaje difícil de encajar en ninguna casilla. Ni el rock convencional, ni la industria, ni las etiquetas musicales terminaron de definirlo. Su trayectoria estuvo marcada por esa voluntad de ir por libre, aunque hacerlo tuviera un precio. El libro plantea precisamente ese recorrido de alguien que tuvo que abrirse camino en un entorno poco receptivo a su propuesta. La suya fue una lucha contra su tierra natal, contra el contexto político y social, contra la industria discográfica, contra un público que no estaba preparado para aquella música y, también, contra sí mismo.

PUEDE INTERESARTE El club de fútbol que sortea una guitarra personalizada de Robe Iniesta para aliviar sus deudas

Una vida en viñetas

La novela gráfica se detiene en los comienzos de Roberto Iniesta Ojea, nacido en Plasencia, y en el nacimiento de Extremoduro, una banda que acabaría cambiando el panorama del rock español. No fue un camino de rosas. Nuestro protagonista tuvo que buscarse la vida para salir adelante. Entre los episodios que recoge el cómic figuran las cartas que llegó a enviar a la reina y a responsables políticos para intentar conseguir financiación con la que grabar sus trabajos.

PUEDE INTERESARTE Muere Robe Iniesta a los 63: por qué se convirtió en un icono para la generación Z en TikTok

El libro repasa también los primeros éxitos del grupo, sus enfrentamientos con la discográfica y los cambios que marcaron su trayectoria. Extremoduro pasó de banda prácticamente marginal a convertirse en uno de esos grupos que se instalan en la memoria colectiva de toda una generación y posteriores. Y eso no ocurrió porque Robe suavizara su discurso. Más bien pasó porque mucha gente encontró en sus letras una forma de nombrar lo que sentía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sus canciones mezclaban desgarro, humor, provocación, deseo, desencanto y una sensibilidad que podía aparecer cuando menos se esperaba. Y su lenguaje tenía algo muy particular. Podía ser callejero y, al mismo tiempo, tremendamente literario. Esa combinación explica que su música conectara con públicos muy distintos. Nava aborda esa dimensión desde los códigos de cómic, un formato que permite jugar con las imágenes, los silencios y las atmósferas. La biografía que construye no se apoya únicamente en los acontecimientos de la vida del músico, sino también en la personalidad artística que fue construyendo a través de sus canciones.

Plasencia, otro protagonista de la obra

El lugar de nacimiento de Robe ocupa un papel importante en la obra. Plasencia no es simplemente el punto de partida de una biografía, sino parte del paisaje emocional que ayuda a comprender sus primeros años. 'El rey de la baraja' recupera espacios vinculados a su infancia y juventud, entre ellos el barrio de San Juan, la Plaza Mayor y la iglesia de San Nicolás. Lugares que permiten trasladar al papel una historia que, aunque terminó recorriendo escenarios de todo el país, tuvo unas raíces muy concretas.

Para reconstruirla, Nava ha recurrido a biografías, entrevistas, las propias canciones de Robe y su novela 'Viaje íntimo de la locura'. El resultado combina documentación y recursos narrativos propios de la historieta, sin pretender que cada escena sea una fotografía literal de lo sucedido. En ese sentido, apuesta por un dibujo de fuertes contrastes, en blanco y negro, que bebe de referentes como Frank Miller y Alberto Breccia. Una elección que encaja con la crudeza de la historia y con esa mezcla de luces y sombras que acompañó al músico.

El autor no busca una imagen edulcorada de Robe ni convertirlo en una figura intocable. La intención es acercarse a su trayectoria desde la admiración, pero sin eliminar sus contradicciones. Porque parte del magnetismo del artista residía en su dificultad para resultar cómodo, previsible o fácilmente clasificable.