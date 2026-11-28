Los descubrimientos, las dificultades y las sorpresas de convertirse en músico cuando se supone que ya está todo aprendido

Grabar mi primer disco con 60: "No lo hice antes por falta de confianza"

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Llevo 36 años trabajando como periodista musical. He entrevistado a cientos de artistas, asistido a innumerables conciertos y escrito varios libros sobre música. Pero hay algo que, hasta hace unos meses, nunca había hecho: formar mi propia banda de rock. No porque para escribir de rock tengas necesariamente que tocar rock. Pero, en mi caso, había un factor vocacional: llevo más de veinte años componiendo canciones en casa, que, por pudor, no mostraba a casi nadie. Ahora, a punto de cumplir 60, he decidido que había llegado el momento de sacarlas del cajón y compartirlas con otros músicos y con quien quiera escucharlas. Así me vi metido en esta aventura novedosa para mí, pero que siempre quise vivir.

Tal vez como un propósito de Año Nuevo, en enero de 2026, y mientras escribía una entrevista para Uppers sobre alguna banda veterana —quizá por asociación de ideas—, tomé la determinación. Lo vi clarísimo: me di cuenta de que me gustaría mucho formar un grupo para tocar ese arsenal de canciones que consideraba buenas y que, por vergüenza mal entendida, se acumulaban en secreto en el disco duro de mi Mac. No sé cómo esa vergüenza desapareció de pronto. El propósito, en su origen, no podía ser más modesto: juntarnos cuatro o cinco personas, quizá en mi casa, y tocar ese clandestino repertorio. Seguía componiendo, y podría ampliar el catálogo con temas nuevos. Simplemente me dije: “¿Por qué no?”.

El primer paso era buscar a los músicos. Como en mis maquetas las canciones las canto yo, ya teníamos cantante. Me las apaño con la guitarra y, algo mejor, con el piano. Así que hice una lista: necesitaba al menos otro guitarrista, un bajista y un batería. Novicio en los vericuetos de bandas emergentes, no se me ocurrió otra cosa que poner un anuncio en una página de Facebook de vecinos de Tres Cantos, en Madrid, donde resido; la típica página en la que alguien pide recomendaciones para un electricista o cuelga el menú del día de su bar. Así de despistado andaba yo.

Supuse que, en el texto, debía describir el estilo de música que íbamos a tocar. Sin duda es rock, pero no de riffs incendiarios a lo Led Zeppelin ni con toques de blues. Dado que la mayoría de canciones las escribo al piano, tienen melodías muy marcadas, al estilo de John Lennon en solitario. Ni corto ni perezoso, eso puse en el anuncio, sin añadir el necesario “salvando las distancias”.

Al día siguiente me contestaron dos señores, ambos guitarristas. En mi cabeza, cualquiera me valía: no concebía en aquellos momentos un proceso de selección. Las canciones les gustaron y empezamos a ensayar; uno de ellos, sevillano, ofreció el sótano de su chalet como espacio para tocar. Así fueron los primeros ensayos del grupo: dos guitarristas y yo, que además de cantar, tocaba los teclados, en un sótano amplio y cómodo pero donde no podíamos hacer mucho ruido no fuera a ser que los vecinos de adosado se quejasen (cosa que, de hecho, ocurrió).

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Clases de canto (para no dar el cante)

Los guitarristas tocaban muy bien. Tanto, que consideré que quizá yo no los igualaba como cantante, y no era de recibo que en una banda formada por mí, en la que yo entonaba mis propios temas, fuera el peor. De modo que busqué a alguien que me impartiese clases de canto, a ser posible, cerca de casa. En un portal llamado Superprof encontré a una profesora que vive a cinco minutos en coche: se llama Jana Soar, es mexicana, en su país ha alcanzado cierto renombre y acababa de llegar a España con su marido. “Afinas bien, pero cantas para adentro. Debes sacar la voz”, me dijo en la primera clase. Estaba en lo cierto: me daba tanto corte cantar que apenas susurraba. Progresivamente, fui adquiriendo la técnica para controlar la respiración y ejercitando mis cuerdas vocales como quien entrena sus bíceps. Y fui sacando la voz.

Lo curioso de empezar algo a esta edad es que uno ya no está acostumbrado a sentirse un principiante. Llevas décadas haciendo más o menos bien las cosas que sabes hacer (eso espero) y, de pronto, tienes que aprender a respirar correctamente, forzar una especie de hipo con el estómago para disparar la voz, colocarla y dejar de cantar como si estuvieras pidiendo disculpas por molestar. Hay algo desconcertante en volver a ser alumno a los 60 años; pero también resulta estimulante descubrir que todavía tienes mucho por aprender.

Expliqué mi proyecto a Jana y le enseñé mis canciones. Debieron de gustarle, porque, cuando se enteró de la precaria formación, dijo: “Pues mi marido es batería”. Y una semana después, Fer, su marido el batería, me escribió por WhatsApp. Los dos guitarristas y yo quedamos con él una tarde a tomar una cerveza y nos encantó: es la sonrisa del grupo. Además, todo un profesional: aunque trabaja de veterinario, en México ha dirigido grupos para teatro y musicales, contratando y despidiendo músicos. Con las baquetas, es un reloj suizo.

Pero su incorporación entrañaba un problema: no podíamos atronar en aquel sótano con una batería; de hecho, ni siquiera podíamos meterla. Nos mudamos a un local de ensayo en condiciones: Jendrix, en Alcobendas. Mi ambición pasó de cero a diez en dos segundos: ¿y si podíamos hacer algo serio con todo esto?

Primeras bajas

Los problemas no cesaban. El otro guitarrista, argentino, después de más de veinte años viviendo en España, debía regresar indefinidamente a su país porque se estaba divorciando. Mientras tanto, era prioritario encontrar a un bajista. Recordé (lo sé, soy lento) que en uno de mis libros, la biografía de IZAL, me habían hablado de un portal que funciona como un tablón de anuncios en línea para músicos: Atizas. Ahí apareció Ignacio; algo más mayor (el más joven es Fer, de 53 años) y muy serio preparándose las canciones. Es súper fan de The Beatles , por lo que encajaba para tocar estas canciones (que, pese a todo, quiero que suenen a 2026; detestaría pasar por un grupo rancio). Y hace coros. Fichado.

Entonces se cayó el guitarrista sevillano. Su pasión era el flamenco, y aunque quería tocar rock, creo que él mismo se notaba algo perdido. Ignacio, aparte de su bajo Hofner como el de Paul McCartney , trajo consigo su sentido del humor, bastante ácido, con el que el guitarrista parecía no conectar. Sea por lo que fuere, cuando yo creía que ya teníamos la formación completa, el sevillano se dio de baja. Repetí la operación: anuncio en Atizas, ahora para buscar guitarrista. Ya no nos valía cualquiera: había que proceder a realizar audiciones, porque esta historia iba cogiendo cuerpo.

Me sentí un poco frustrado. Era como volver a la casilla de salida. Pero, lejos de desmoralizarme, vi una oportunidad. Estábamos en mayo, y en ese tiempo ya había aprendido algunas cosas. Entrego a los músicos las canciones terminadas, con todos los arreglos de guitarra, teclados, bajo y batería. Pido, por tanto, que las toquemos tal cual las grabé. Los primeros guitarristas las tocaban como Dios les daba a entender, sin respetar arreglos ni riffs. Ahora tenía ocasión de dejar claro desde el principio que esos arreglos, como punto de partida, eran innegociables.

En las audiciones vimos a un guitarrista residente en Ávila, lo que nos resultó poco práctico; además, sugirió cambiar el compás de una canción. Gracias por venir. Otro, como había salido en un par de videoclips, iba sobrado de ego. Resulta extremadamente sorprendente que músicos anónimos puedan tener la autoestima más alta que Ritchie Blackmore (ni se te ocurra decir a un guitarrista que su instrumento suena demasiado alto: te responderá, en el mejor de los casos, con una mirada asesina). Por emplear terminología de Tinder, no hubo match: encantado y mucha suerte. Por último, probamos a otro y nos gustó: tocaba muy bien, miraba por el sonido del grupo y tenía buena planta. Bienvenido.

No hay grupos sin líder

También me había percatado de que, desde el principio, todos me trataban como líder... ¡sin mi consentimiento! Ignacio me llama “jefe” todo el tiempo, como si fuera mi nombre. Comprendo que las canciones son mías, que he formado el grupo, he buscado a los músicos; también, que es muy cómodo dejar que otro (yo) reserve hora en el local, gestione los problemas, suavice posibles roces... Como ellos suelen decir: “Un grupo de rock no es una democracia, debe haber un líder”. Por otro lado, advertí que aprecian enormemente que alguien sea capaz de componer; como si me respetasen por eso y dieran a esa faceta más mérito del que yo mismo le doy. El caso es que, sin pretender atribuirme el liderazgo, debía asumir ese papel si quería que el grupo saliera adelante.

Formar un grupo a los 60 tiene esa particularidad: todos llegamos con nuestras costumbres y manías y una personalidad bastante consolidada. A los 20 todavía estás haciéndote como persona; a los 60, llevas décadas hecho y no siempre admites reformas. Conseguir que cuatro señores con sus respectivas inquietudes se pongan de acuerdo sobre cómo debe sonar una canción puede ser más complicado que tocarla.

Era el momento de bautizar el grupo. Sentí que ahí sí debía ejercer cierta autoridad, pues nadie mejor que yo sabía el concepto. Pero tampoco deseaba una imposición; prefería que el nombre nos gustara a todos. Los nombres graciosos de banda de domingueros de pub quedaban automáticamente descartados. Hice una lista de opciones, hasta que di con una palabra que se adaptaba a la formación por varias razones: estaba un poco pasada de moda, como nosotros; sugería contención, como nuestra música; y, sobre todo, describía aquello que en el pasado me impedía mostrar mis canciones, aquel... PUDOR. Así, en mayúsculas. Era perfecto.

Ahora tocaba presentárselo a mis compañeros. Pensé que debía hacer como los publicistas, que exponen las razones antes de descorrer la cortina de la pizarra, pero sin PowerPoint. Fer no dijo nada; el guitarrista murmuró que, de entrada, no le encajaba; Ignacio, fiel a su sentido del humor, comentó: “Me gusta más Sin Pudor”. Pero ahí terminó el debate, y PUDOR se quedó.

De desconocidos a amigos

Nos llevábamos bastante bien, pero noté que faltaba algo: con una media de edad de 60 años, no respondíamos al perfil de amigos adolescentes que deciden montar un grupo. No nos conocíamos de nada; cada uno era de su padre y de su madre. La amistad no puede forzarse, pero no podíamos llegar a ser amigos si solo coincidíamos un par de veces a la semana en el local. Necesitábamos conocernos mejor. Organicé una comida en mi casa un sábado, después de un ensayo.

Vinieron los tres, alguno con su pareja, otro con una amiga. Todos, con pies de plomo: “A ver cómo sale esto”. Pues bien, la comida se convirtió en una fiesta improvisada que se alargó hasta la una de la noche: lo pasamos genial, nos reímos, cantamos, se terminó el hielo. Los detalles no pueden contarse (por pudor), pero ¿conoces los tres tópicos del rock and roll? No faltó ninguno. Tuvimos la agradable sensación de que empezábamos a ser colegas.

Cuando eres joven, una banda puede convertirse en el centro de tu vida. A nuestra edad, hay que hacerle un hueco en una vida que ya está bastante llena. Cada uno llega con su trabajo, su familia, otras aficiones y varias décadas de experiencias en la mochila. No es tan sencillo hacer nuevos amigos a estas alturas, y menos aún encontrar tres personas con las que compartir una ilusión que parece más propia de adolescentes. Por eso, aquella noche tuvo algo especial: comenzábamos a disfrutar juntos incluso cuando no estábamos tocando.

A principios de verano, las aspiraciones alcanzaban nivel pro. Comencé a diseñar el lanzamiento de la banda. Trabajo en la música desde hace muchos años y sé que hacer buenas canciones no es suficiente. Creé cuentas en redes sociales, ideé la imagen del grupo, acorde con nuestro sonido (elegante y sobria, pero rockera) y propuse que debíamos grabar cuatro canciones en un estudio profesional, lo cual era delicado, pues implicaba un desembolso económico importante. Estuvieron de acuerdo, y pedí al director de una discográfica que me recomendase un estudio. Seguí su consejo y reservé uno, muy profesional, en el barrio de Tetuán, en Madrid, para el fin de semana del 9 al 11 de octubre.

Planes en la cuerda floja

Pero, en pleno agosto, otro jarro de agua fría. El guitarrista dice que quiere abandonar el grupo. Pocos días antes él había aparecido en casa de Ignacio, donde comimos una estupenda paella casera (si es bueno con el bajo, como maestro paellero haría temblar a Quique Dacosta), con una camiseta de PUDOR, con ganas de volver a los ensayos (nuestro local había cerrado por vacaciones), anunciando que ya se había aprendido cinco canciones de memoria y que poseía una acústica Martin que podíamos usar en la grabación. ¿A qué se debió su súbito cambio de actitud? Nunca lo sabremos. Alegó tantas razones que ninguna parecía suficiente: que no se divertía, que no soportaba el humor de Ignacio, que era mi primer grupo... Un misterio. Pero nos dejaba tirados, a mes y medio de la grabación.

La posibilidad de encontrar otro guitarrista en septiembre, que dominase en tiempo récord las canciones y estuviera dispuesto, nada más llegar, a soltar pasta para el estudio se me antojaba remotísima. Me agobié mucho: podíamos posponer la grabación, pero me rebelaba ante el hecho de que la decisión de una persona, ajena ya a la banda, alterase nuestros bien definidos planes. Aun así, a principios de septiembre subí el correspondiente anuncio a Atizas; hablé con varios guitarristas. Uno, estadounidense, quería tocar blues rock; otro dijo que la banda era demasiado buena para él; otro, que él era demasiado bueno para la banda. Citamos a uno que parecía encantado con el repertorio: era un poco callado, pero tocaba realmente bien y hacía coros. Poco a poco se fue soltando, y en el segundo ensayo dijo que se sentía “como en casa”. Le asombraba lo bien que nos llevábamos. Se llama Boris y es desde entonces nuestro guitarrista solista. En cuanto pude le comuniqué que teníamos reservado un estudio en octubre. “Contad conmigo”, respondió.

Yo había compuesto algunas canciones nuevas, en cierto modo diferentes (ahora componía para el grupo), más rápidas y con un sonido más alternativo. En una ocasión, el guitarrista sevillano me había espetado: “¿No puedes hacer una canción alegre?”. Tenía razón: la mayoría eran tristonas, pero ¿qué puede esperarse de un tipo que cuenta en sus temas sus amarguras sentimentales? Como a principios de año me había echado una novia búlgara, un ángel de belleza y bondad, resolví escribir una canción dedicada a ella que fuera alegre por su letra y su música. Compuse “Obicham te”, que significa “te amo” en búlgaro. Me parecía que musicalmente era demasiado sencilla, pero todos alucinaban con la canción. La escogimos para la grabación, junto a otra nueva, “Maldigo”, que es todo lo contrario (compleja y oscura), y dos del viejo repertorio. Cargados de instrumentos e ilusión, nos presentamos en el estudio.

La experiencia fue muy enriquecedora. Totalmente nueva para mí, hasta el punto que casi no pegué ojo la noche anterior (“¿y si de los nervios no soy capaz de cantar?”). En esta etapa de la vida uno supone que ya ha aprendido a controlar los nervios, o por lo menos a disimularlos. Pero aquella noche estaba tan inquieto como un adolescente a punto de estrenar su caja de condones. Me preocupaba que la voz me fallase, que los demás empezaran a mirar la hora metiéndome más presión, que aquellas canciones que llevaba veinte años guardando no sonaran como las imaginaba. Había pasado de no atreverme a enseñarlas a tener miedo de no estar a su altura.

Aunque surgió alguna tensión (yo quería dedicar el domingo exclusivamente a grabar mi voz, y a mediodía aún estábamos con unas guitarras, por lo que quizá perdí mi proverbial compostura), creo que todos fuimos bastante competentes. Jana tuvo el detalle de estar presente supervisando la parte vocal. Lo pasamos muy bien, tanto en el estudio como en el bar de la esquina, donde Ignacio demostró otra cosa que nos distingue de los demás grupos: aquí quien liga no es el líder.

Si el EP, aún en fase de mezcla, será nuestra carta de presentación, teníamos una cuenta pendiente: presentarnos en directo. Y en ese punto nos encontramos actualmente: preparando concienzudamente nuestra primera actuación, en la sala Jendrix de Alcobendas (al lado de donde ensayamos) el domingo 29 de noviembre, el día de las elecciones. Confiamos en que salga a pedir de boca y que sea el trampolín para terminar de hacer este sueño realidad. Mientras tanto, y pase lo que pase, me siento orgulloso de haber llevado a la práctica aquel antiguo anhelo personal y de ver cómo otros tres señores, músicos excepcionales, tocan con ganas y dedicación las canciones que salen de mi cabeza. Eso ya no hay quien me lo quite, y juro que es de lo más maravilloso que me ha pasado en la vida.