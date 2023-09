Los mejores memes tras la alerta de Protección Civil avisando de la DANA: "Si no me mata la inundación, muero de infarto"

En la red social X, antes Twitter, muchos usuarios aseguran que parecía que se iba a dar "el final del mundo" o que han estado a punto de "morir por un infarto" debido al "susto" que se han llevado. "Como para no hacerles caso… si no me mata la inundación me mata el micro infarto que me he llevado", "casi la palmo" o "demasiado exagerado" son algunos de los mensajes que han compartido usuarios de la red social, en la que alguno rogaba "eliminadme del sistema".