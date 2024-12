Gracias al vídeo que ha publicado en TikTok una de las jóvenes que ya está trabajando como ayudante de Santa Claus, sabemos cómo se preparan estos elfos para soportar las bajas temperaturas de Finlandia en pleno mes de diciembre y recibir con alegría a todas las familias de turistas. La joven ha grabado un 'Get Ready With Me' muy especial, en el que muestra cómo se viste para su jornada laboral que, por cierto, comienza a las 5 de la mañana: