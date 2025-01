¿Por qué la bandera de Suiza es cuadrada y no rectangular?

Suiza es un país de lo más particular. Es un paraíso fiscal, tiene el estatus de país neutral desde 1815 (el más antiguo en hacerlo), está en pleno corazón de Europa pero no pertenece a la Unión Europea, tiene cuatro lenguas oficiales sin tener una extensión muy elevada (41.285 kilómetros cuadrados), es el país más montañoso de nuestro continente... y hasta su bandera es particular, ya que no es rectangular como estamos acostumbrados, sino que es de formato cuadrado.