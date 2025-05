¿De dónde viene la expresión "ponerse al tajo"? No tiene nada que ver con el río

Para marcar un objetivo en los campos, era común hacer una señal en la tierra con la azada, es decir, un “tajo”

Sergio Dalma, muy sensible tras cumplir los 60: "Ahora lloro hasta con los anuncios de la tele"

Compartir







MadridEl español es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, no obstante, cada país de habla hispana tiene sus propias expresiones. En España hay muchas cargadas de significado que en ocasiones no sabemos de dónde vienen o por qué se dicen. “Liarla parda”, “estar al loro”, “pasarse tres pueblos” o “ponerse al tajo” son solo algunas de esas frases que muchos usamos en más de una ocasión en el día a día.

Si hay alguien que conoce al dedillo miles de expresiones utilizadas en España, ese es Alfred López, divulgador y autor de ‘El listo que todo lo sabe ataca de nuevo: palabras y palabros’: “el tiempo nos ha llevado a evolucionar, pero hay términos o expresiones que me encantan y que querría que se recuperasen y que haría más rico nuestro lenguaje”, asegura el autor. Muchos de estos refranes que utilizamos hoy en día nacieron hace siglos y aun así siguen siendo actuales, como “para ti la perra gorda" que es una moneda que se usaba en el siglo XIX. Pero seguimos hablando de "la perra gorda" o incluso usamos palabras que están incorporadas a nuestro lenguaje y que a lo mejor la mayoría de las nuevas generaciones no han llegado a conocer: la gente "cuelga el teléfono", cuando ya no se cuelga; y la mayoría de los retretes ya no tienen cadena para tirar, pero la gente dice "tira de la cadena". Hay muchas cosas que están incorporadas a nuestro lenguaje que hemos recibido oralmente desde nuestros mayores y que pasarán a las siguientes generaciones. Es estupendísimo que se mantengan”, asegura en una entrevista en ’20 minutos’.

En las oficinas y ahora en las casas, por el teletrabajo, la frase “ponerse al tajo” es pan de cada día, pero lo cierto es que es muy antigua, pues aparece en varias ocasiones en textos que datan de hace siglos.

Nada que ver con el río Tajo

“Ponerse al tajo” hace una clara referencia al trabajo, nada tienen que ver con el río español que nace en la Sierra de Albarracín y desemboca en la capital del país vecino, Portugal. Tampoco están en lo cierto los que dicen que se relaciona con trabajos elaborados a lo largo del cauce de dicho río.

PUEDE INTERESARTE Las mejores ciudades europeas para disfrutar si eres amante de la música en vivo

Etimológicamente, tajo viene del verbo ‘tajar’ que significa dividir algo en dos o más partes con un instrumento cortante, que llegó hasta el castellano desde el latín vulgar ‘taleāre’ cuyo significado era ‘cortar’ o ‘rajar’.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuando hace siglos empezó a usarse esta frase, los trabajos no tenían un horario fijo, sino que se trabajaba por objetivos, la jornada laboral se daba por terminada cuando los trabajadores del campo en época de siempre habían llegado a un determinado punto que se había marcado, con anterioridad con un corte que se hacía, normalmente, en el suelo y que era conocido como ‘tajo’.

En la cantería, el "tajo" es el sitio donde se corta la piedra. En la carpintería, el "tajo" es el banco o mesa de trabajo. En el campo, "estar en el tajo" es estar realizando labores agrícolas o de construcción. Por tanto, “ponerse al tajo” equivale a ponerse en el sitio de trabajo para empezar a trabajar, y con el tiempo ha pasado a usarse en sentido general para cualquier actividad, incluso no física.