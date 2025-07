Celia Molina 09 JUL 2025 - 12:07h.

Se ha hecho viral en TikTok el vídeo de unas adolescentes extranjeras mostrando el antes y después de sus quemaduras solares

Dermatólogos avisan que una quemadura solar de niño duplica el riesgo de cáncer de piel

La calidad de las playas españolas y las altas temperaturas del verano invitan a los turistas extranjeros a pasar unas vacaciones idílicas en nuestro país. Sin embargo, esta experiencia puede volverse peligrosa cuando los llamados "guiris", cuya piel está mucho menos acostumbrada al sol que la nuestra, no se protegen de forma adecuada. Es común que, en las playas y piscinas nacionales, veamos a extranjeros bañándose o tomando el sol con camisetas, dada la blancura de su piel. Sin embargo, hay algunos de ellos - en este caso, de un grupo de adolescentes - que no solo no se preocupan por evitar las quemaduras solares, sino que presumen de ellas en TikTok.

En los últimos días, se ha viralizado un vídeo en el que un conjunto de adolescentes grababa el "Antes y después del bronceado tras 5 días en Alicante", en el que se muestran orgullosas y contentas por el cambio que se ha producido en su tono de piel. En la primera toma, se ve a las jóvenes vestidas con ropas de verano en la sala de espera de un aeropuerto y con la piel visiblemente blanca. En la segunda, después de disfrutar de varios días en la costa mediterránea, todas presumen de sus quemaduras, pues su piel se aprecia roja e irritada. Más que bronceadas, aseguran estar "quemadas", y los comentarios de los usuarios de TikTok no se han hecho esperar.

"¿No saben que hay que ponerse crema?"

Todos ellos se preguntan si no se "han puesto crema de protección solar", tal y como recomienda encarecidamente la Asociación Española Contra el Cáncer: "Está demostrado científicamente que las Radiaciones UltraVioleta, tanto las UVA como las UVB son causantes de cánceres de piel (melanoma y carcinomas no melanoma) entre otros posibles problemas cutáneos", advierten desde su página web. Además, recuerdan que los niños y jóvenes tienen una piel más delicada y se defiende peor frente a las radiaciones que la de los adultos.

Preguntas como "¿No saben que hay que ponerse crema?", "Por favor, hay que echarse protección solar", "Mañana eso puede ser un melanoma" o "Una simple quemadura aumenta en un 50% las posibilidades de tener cáncer", son algunos de los comentarios que aparecen junto al vídeo. Por su parte, la creadora de la publicación ha asegurado que todas ellas usaron "protección 50 de manera constante", por lo que la AECC también recuerda que el tiempo de exposición a la radiación solar y las horas del día concretas de la misma son factores igualmente relevantes.