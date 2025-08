Luis Aznar 04 AGO 2025 - 07:00h.

Keiichi Toyoda, cinturón negro en aikido y bajjojutsu, defiende la búsqueda del ‘Mushin’ o mentalidad cero para la toma de decisiones

En su libro ‘Mentalidad de samurai’ ofrece algunos consejos para combatir el estrés inspirándonos en esas míticas figuras orientales

Compartir







Cuando uno piensa en samurais le viene a la mente la imagen de una persona atlética, ágil, enfundanda en un kimono y con su inseparable espada a la espalda. Sin embargo, en el siglo XXI la mentalidad samurai va mucho más allá y se puede implementar en el día a día gracias al ‘Mushin’, o mentalidad cero. La concentración y el foco como base para ser más feliz y afrontar mejor la toma de decisiones tanto trascendentes como rutinarias.

Keiichi Toyoda es experto en artes marciales, cinturón negro de aikido y bajjojutsu (ténica japonesa en el manejo de la espada), además de fundador de la escuela Wanna Be Samurai Japan, profesor y, ahora, escritor, ya que ha lanzado ‘Mentalidad de samurai’, una obra con la que trata de acercarnos el ‘Mushin’, una técnica que nos ayudará a encontrar la atención plena, al más puro estilo de los antiguos samurais.

¿Qué aspectos de la mentalidad samurái crees que resuenan más con los desafíos que enfrentan los hombres de mediana edad hoy en día?

Muchos hombres de mediana edad enfrentan incertidumbre sobre el futuro y presión por liderar equipos. En un mundo impredecible y cambiante, estar presente y enfrentar a cada persona y situación sin apego es muy importante.

¿Cómo definirías ‘Mushin’ en un contexto de hiperalerta constante (correos, redes sociales, notificaciones)?

En un mundo lleno de correos, alertas y redes sociales, a menudo estamos distraídos y atados a ideas fijas. ‘Mushin’, o la mentalidad samurái, significa no quedar atrapado por nada y enfocarse completamente en lo que tienes delante.

¿Cuál es el error más común que comete alguien que intenta adoptar la mentalidad samurái a través de la estética y no de la práctica real?

Un error común es enfocarse en la apariencia —como la ropa o las herramientas— sin entrenar la mentalidad. ‘Mushin’ tiene que ver con cómo piensas y actúas, no con lo que otros ven.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un error común es enfocarse en la apariencia —como la ropa o las herramientas— sin entrenar la mentalidad telecinco.es

¿Qué papel juega la autoexigencia en la mentalidad samurái? ¿Cómo evitar que se convierta en autoagresión?

La autoexigencia en la mentalidad samurái es sobre cómo te enfrentas a ti mismo. Cuando estás en ‘Mushin’, no te preocupas demasiado por los resultados o el juicio. Eso ayuda a evitar el autoataque.

¿Cuál es la diferencia entre el mindfulness occidental y la conciencia del momento presente del samurái?

El mindfulness en Occidente suele buscar reducir el estrés. La mentalidad samurai comienza cuando ya estás calmado. Te ayuda a actuar con claridad, sin pensamientos fijos, y lograr mejores resultados.

¿Crees que el silencio tiene un papel estratégico para el hombre moderno, como lo tenía en el entrenamiento del samurái?

La idea del silencio como estrategia suena muy occidental. En ‘Mushin’, solo te enfocas en el momento. Si el silencio surge naturalmente, está bien. Si es estratégico o no, no importa.

¿Qué hábitos diarios dañan más la presencia mental hoy en día?

Revisar constantemente el teléfono o reaccionar a cada notificación rompe tu enfoque en el momento presente.

¿Puede un hombre de 45 años reentrenar su atención como un principiante sin caer en la frustración?

Sí, es posible. Yo comencé a practicar artes marciales a finales de mis cuarenta y volví a estudiar en una escuela de negocios. La edad o la experiencia no importan. Volver a la mente de principiante agudiza la atención y lleva al ‘Mushin’.

¿Qué enseñanzas del Bushidō pueden aplicarse en entornos laborales tóxicos?

Incluso en un entorno tóxico, si tu estado interior está en calma, puedes actuar y decidir con claridad. En lugar de intentar cambiar a otros, primero calma tu propia mente.

¿Cómo tomar decisiones difíciles (como despidos, rupturas, renuncias) desde una mentalidad samurái sin volverse emocionalmente frío?

La mentalidad samurai no consiste en eliminar los sentimientos. Es no dejarse controlar por ellos. Cuando enfrentas la situación con calma y actúas desde tus valores, puedes tomar decisiones difíciles sin volverte frío.

Incluso en un entorno tóxico, si tu estado interior está en calma, puedes actuar y decidir con claridad telecinco.es

En un mundo que premia el ruido y la exposición, ¿cómo puede destacar la autoridad silenciosa de un samurái moderno?

Hoy, ser diferente tiene valor. Cuando otros hacen ruido y buscan destacar, estar tranquilo y centrado te da una presencia fuerte.

¿Cómo se puede manejar la ambición sin que se convierta en ego?

Es natural tener ego. No está mal. La clave es no ser gobernado por él. La ambición te da energía, pero mantén el enfoque en el presente para no quedar atrapado por el ego.

¿Puede un hombre reinventarse sin destruir lo que ya ha construido?

Sí. Vives sobre todo lo que has construido. No necesitas desechar el pasado. Acéptalo, y con una mirada fresca, puedes reinventarte de forma natural.

¿Qué papel juega el miedo al juicio en nuestra parálisis en la mediana edad y cómo lo enfrentaría un samurái?

El miedo al juicio también es una forma de idea fija. En ‘Mushin’, no reaccionas a las opiniones de otros. Incluso los samuráis sentían ese miedo y por eso entrenaban para mantenerse enfocados en su propio camino.

Los samuráis sentían el miedo y por eso entrenaban para mantenerse enfocados en su propio camino telecinco.es

¿Hay espacio para el humor o la ligereza en la vida de un samurái?

Sí. Esto no es algo pesado o serio. Es libertad de los apegos. La ligereza y el humor forman parte de esa libertad.

¿Qué tipo de entrenamiento físico recomendarías para alguien que ya no busca competir, sino dominarse a sí mismo?

Practico Aikido y Battojutsu, esgrima japonesa. Estas artes no tratan de ganar. Te ayudan a enfrentarte a ti mismo. El yoga, correr o hacer senderismo también funcionan bien.

¿Cómo distinguir entre disciplina y rigidez? ¿Dónde se traza la línea?

La disciplina viene de tu intención. La rigidez es cuando te aferras a algo sin razón. Ahí está la línea.

¿Puede entrenarse la paciencia física como si fuera un músculo?

Sí. Como un músculo, la paciencia física puede crecer con práctica regular en artes marciales, yoga o senderismo.

¿Cómo puede usarse el cansancio como aliado en lugar de verlo como obstáculo?

El cansancio es un mensaje del cuerpo. Si lo escuchas y descansas cuando lo necesitas, se convierte en una guía, no en un enemigo.

¿Qué ritual personal es innegociable en tu vida diaria?

Honestamente, no tengo un ritual fijo. Decidir hacer algo todos los días puede volverse una trampa. Así que elijo no tener uno.

¿Qué lecciones samuráis crees que deberían enseñarse en la escuela primaria?

No hay una sola lección "correcta". Pero me gustaría que los niños aprendieran el valor del tiempo en silencio con ellos mismos y de enfocarse en las acciones más que en los resultados. Dejar espacio para que piensen.

¿Qué aprendiste sobre ti mismo al escribir este libro, algo que no sabías cuando comenzaste?

Aprendí mucho. Escribir este libro me hizo reflexionar profundamente sobre lo que significa ‘Mushin’ y cómo acercarme más a ello.

¿Qué hábitos has abandonado radicalmente porque eran incompatibles con la mentalidad samurái?

No me obligué a dejar ningún hábito. Pero me he vuelto menos apegado a la idea de "debería ser de esta manera".

¿Qué significa para ti “morir bien” en una era que teme profundamente envejecer?

Es una pregunta muy difícil. No temo mucho al envejecimiento. Todos envejecemos. Así que trato de mantener mi mente y cuerpo listos para disfrutar la vida hasta el final. Si puedo decir "hice lo que quería" en el momento de la muerte, eso sería morir bien.