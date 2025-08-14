El virus del papiloma de Shope causa deformaciones visibles en conejos silvestres, pero no representa riesgo para humanos

Imágenes de conejos silvestres con protuberancias negras que emergen de sus cabezas, similares a cuernos o tentáculos, han causado desconcierto y preocupación en redes sociales. Muchos usuarios creyeron que se trataba de una creación con inteligencia artificial o de una enfermedad desconocida y peligrosa. Sin embargo, autoridades y expertos de Estados Unidos han confirmado que estos animales están afectados por el virus del papiloma de Shope, una enfermedad que, aunque llamativa y grotesca en apariencia, no representa un riesgo para los humanos ni para otros mamíferos.

Según informó 'National Geographic', este virus afecta exclusivamente a los conejos de cola blanca (del género Sylvilagus), una especie común en Norteamérica. En el estado de Colorado, donde se han registrado la mayoría de los casos recientes, existen tres subespecies: la de montaña, la del desierto y la del este. Las tres han sido igualmente afectadas por este virus, que se transmite principalmente durante los meses cálidos, cuando los insectos que lo portan son más activos.

Las protuberancias, que pueden alcanzar tamaños considerables y adoptar formas extrañas, se desarrollan en la piel del animal y, en la mayoría de los casos, no afectan su salud de forma grave. Sin embargo, cuando aparecen cerca de los ojos o la boca, pueden interferir en su alimentación o visión. En general, estas masas tienden a desaparecer al finalizar el verano, aunque pueden reaparecer al año siguiente.

Los conejos infectados se han vuelto una presencia habitual en zonas urbanas del norte de Colorado

Los conejos infectados -que muchos llaman conejos 'zombis' o conejos 'Frankenstein'- se han vuelto una presencia habitual en zonas urbanas del norte de Colorado, como la ciudad de Fort Collins, donde han encontrado refugio frente a los depredadores naturales. La población local está acostumbrada a convivir con estos animales, pero la aparición de ejemplares con deformidades visibles ha generado inquietud. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se viralizaron rápidamente, provocando reacciones de asombro, incredulidad e incluso alarma.

Ante esta situación, las autoridades de Colorado Parks and Wildlife han emitido recomendaciones claras a la ciudadanía. “Aunque el virus no es transmisible a humanos ni a otros mamíferos, recomendamos evitar cualquier interacción con conejos silvestres”, advirtió Kara Van Hoose, portavoz del organismo. También señaló que en conejos domésticos la enfermedad puede ser más severa, por lo que es importante acudir a un veterinario si se observan síntomas inusuales. Medios locales como 'The New York Post' también informan sobre el fenómeno.

Los conejos de cola blanca son especialmente prolíficos durante el verano, con camadas de hasta siete crías tras solo un mes de gestación. Esta alta tasa de natalidad compensa su elevada mortalidad, causada tanto por depredadores naturales como por la actividad humana. De hecho, según datos del propio organismo estatal, alrededor de 50.000 conejos son cazados cada año en Colorado. La aparición de esta enfermedad, aunque no sea nueva, pone una vez más en primer plano la interacción entre la fauna silvestre y los entornos urbanos.