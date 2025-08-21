La icónica estatua sumergida a 25 metros en la costa italiana, limpiada por buzos

Erigida en recuerdo de las vidas perdidas en el mar, es un símbolo de fe para submarinistas de todo el mundo

Compartir







El Cristo del Abismo, la célebre estatua de bronce situada en aguas italianas, ha sido restaurado y limpiado. Un grupo de buzos llevó a cabo una inmersión especial para proceder a su limpieza y mantenimiento.

La escultura se encuentra a unos 25 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, cerca de Génova, y se ha convertido en un punto de referencia tanto cultural como espiritual para los amantes del mar.

PUEDE INTERESARTE Un millonario se plantea explorar los restos del Titanic dos años después de la tragedia del sumergible Titán

Un monumento en memoria de los desaparecidos en el mar

La figura del Cristo fue colocada en 1954 en honor a las personas que han perdido la vida en el mar. Desde entonces, se ha consolidado como un lugar de peregrinación para buceadores y visitantes de todo el mundo.

Símbolo internacional de fe y respeto

La estatua, con los brazos extendidos hacia la superficie, es considerada un símbolo universal de paz, fe y respeto hacia el océano. Cada aniversario, cientos de personas se acercan a la costa italiana para rendir homenaje a su significado.

La limpieza de este año ha permitido devolver el brillo a una obra que, tras siete décadas sumergida, sigue siendo uno de los iconos submarinos más famosos del planeta y un atractivo turístico único en el Mediterráneo.