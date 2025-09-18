El álbum de cromos de los años 90 por el que puedes conseguir hasta 250 euros

Redacción Uppers 18 SEP 2025 - 19:29h.

Un álbum de cromos de los años 90 puede ser vendido ahora por 250 euros si está completo y en buenas condiciones

No cabe duda de que existen colecciones para todo tipo de personas y gustos, desde las postales o los imanes de nevera hasta los sellos, pasando por llaveros, dedales, sacacorchos o monedas, entre otros objetos. En el caso de las monedas, hay una de 100 pesetas de los años 80 que podría hacerte ganar un dineral.

En cuanto a los aficionados al fútbol u otros deportes, los artículos que se guardan en casa como auténticos tesoros pueden ser camisetas, bufandas, gorras, balones, revistas o álbumes de cromos. De estos últimos, hay uno muy codiciado que acapara la atención entre los coleccionistas, según informa la cadena Cope.

El álbum de fútbol codiciado por los coleccionistas

Se trata del álbum que Panini sacó a la venta sobre el Mundial de fútbol que se disputó en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio de 1990. Una pieza única que, 35 años después, continúa generando sonrisas, nostalgia y también una ocasión económica para quienes lo sigan teniendo en su domicilio, eso sí, completado con todos los cromos y en un buen estado de conservación.

Cada uno de aquellos sobres que podrías encontrar en los quioscos costaba 25 pesetas, es decir, unos 0,15 euros. En ellos, esperábamos ansiosos que nos saliesen algunas de las estrellas de la cita deportiva: Diego Armando Maradona, Lothar Matthäus, Carlos Valderrama, Paul Gascoigne, Roger Milla, Gary Lineker, Paolo Maldini, o René Higuita.

Otros dos nombres destacados del torneo fueron Andreas Brehme y Salvatore Schillaci. El lateral alemán marcó, de penalti, el gol con el que Alemania Occidental derrotó a Argentina en la final (1-0). El delantero italiano fue el máximo goleador del Mundial. Ambos murieron el año pasado como consecuencia de un infarto y de un cáncer de colon, respectivamente.

Italia'90 también cambió la historia del fútbol para siempre puesto que, a raíz del juego excesivamente conservador de algunas selecciones, comenzó el debate sobre la prohibición del pase atrás para que el portero cogiese el balón con las manos. Apenas un par de año más tarde, en 1992, recuerda la cadena Cope, dicha norma fue aprobada, modernizando así el deporte rey.

Actualmente, el álbum de Panini de aquel Campeonato del Mundo es toda una joya de los coleccionistas. De este modo, en 'Todocoleccion' se puede ver cómo el valor de venta del mismo llega a alcanzar los 250 euros.