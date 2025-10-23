Celia Molina 23 OCT 2025 - 10:20h.

Victoria es un miembro de la tripulación de Emirates que ha revelado cuánto cobra, entre sueldo base y horas de vuelo

La azafata ha revelado que la mayor ventaja que ofrece esta compañía es el alojamiento completamente gratis en Dubái

Victoria es una azafata de vuelo argentina que trabaja para la compañía Emirates. A través de su cuenta de TikTok @vicapano muestra cómo es su vida profesional y contesta a las típicas preguntas que le hacen los usuarios, como si las azafatas pueden viajar gratis o si duermen en el avión. La respuesta a ambas preguntas es sí, como azafata de vuelo puede viajar gratis o con importantes descuentos por todo el mundo (y sus familiares, también) y el personal de cabina duerme en "unas camas secretas" que no son perceptibles por el común de los pasajeros.

En los últimos días, esta tiktoker se ha hecho viral por revelar el sueldo que cobra al mes como trabajadora de esta compañía. Lo sorprendente no es su sueldo base, sino lo mucho que pueden ganar "añadiendo las horas de vuelo" y el hecho de que todos los miembros de Emirates tienen alojamiento gratis en Dubái, por lo que no tienen que pagar el alquiler de una vivienda. Esto les permite ahorrar de forma considerable, más aún si tenemos en cuenta que pueden volar por todo el planeta sin gastar:

"No tenemos que pagar ningún alquiler"

"Nuestro sueldo básico es de 1200 dólares (1.034 euros). A esto tenemos que sumarle las horas de vuelo que, obviamente varían depende del mes o de si te vas de vacaciones, depende si haces más o menos horas, pero realmente hace la diferencia de los beneficios de nuestro sueldo es que no pagamos alquiler, ni tampoco pagamos transporte ni desde ni hacia el trabajo. Y, encima, tenemos descuento en todo el mundo, tanto para volar con Emirates como con otras aerolíneas. Como también tenemos descuentos en muchos hoteles, podemos ahorrar mientras viajamos por todo el mundo", ha dicho, provocando la envidia de todo TikTok.

Teniendo en cuenta que la compañía paga hasta 18,95 dólares por hora de vuelo, con una media de entre 80 y 100 horas de vuelo al mes, el ingreso total de esta paga extra alcanza más de 3.000 dólares (unos 2.590 euros), que se añaden al sueldo base. Toda esta información, como bien ha apuntado Victoria, es pública y puede encontrarse en la página de Emirates: "Únase a nosotros en Dubái y disfrute de un atractivo salario libre de impuestos y de ventajas de viaje exclusivas de nuestro sector, como descuentos en vuelos y estancias en hoteles de todo el mundo", se puede leer en la web, corroborando lo que ha dicho la azafata.

Para todo aquel que se haya interesado en echar su CV después de escuchar tan buenas condiciones, la tiktoker también ha explicado cuáles son los requisitos que pide esta empresa: "Tener más de 21 años, el título de Bachillerato, hablar un inglés fluido para hacerte entender y comprender también lo que quieren los clientes y también para hacer la entrevista porque es entera en inglés. Y lo más curioso de todo, tienes que alcanzar los 2.12 metros con la mano estirada".