Celia Molina 01 OCT 2025 - 10:39h.

Los compañeros de trabajo de Pilar Sanz, azafata de vuelo de Iberia, le dieron una emotiva sorpresa en su último día de trabajo

El vídeo, que ha sido compartido por su hermana en Instagram, se ha hecho viral y ha recibido cientos de miles de reacciones

El día de la jubilación es uno de los momentos más importantes de la vida. Después de una larga trayectoria en el ámbito laboral, comienza una etapa de tranquilidad, descanso y (merecido) tiempo libre, que cada persona puede emplear en hacer lo que más le guste. Sin embargo, para muchos es muy triste decirle adiós a sus compañeros de trabajo, a sus rutinas y al ambiente en el que se ha estado inmerso durante tanto tiempo. Por eso, Pilar Sanz, azafata de vuelo de Iberia, se ha emocionado tanto con el discurso que el piloto del avión ha dado a través de los micrófonos en su último día de trabajo.

Su mensaje ha sido tan emotivo, que tanto Pilar como sus otros compañeros de vuelo no han podido evitar ponerse a llorar a lágrima vida y, por supuesto, grabar el momento. "Estimados pasajeros, permítanme interrumpir su vuelo a Madrid unos instantes para rendir un pequeño homenaje a una gran profesional que hoy se despide de su trabajo como tripulante de Iberia, después de una larga y exitosa carrera. Me estoy refiriendo a su sobrecargo, Pilar Sanz, por decir adiós a un trabajo que ha sido mucho más que eso", comenzaba a decir el piloto en nombre de toda la tripulación.

Las incontrolables lágrimas de Pilar

"Hoy - continuó - nuestra compañera dice adiós a una forma de vida, una pasión y una vocación que le han acompañado a lo largo de muchos años y en los que ha demostrado ser una excelente profesional, tenaz, comprometida y ejemplar, una líder admirable y una brillante compañera para todos los que hemos tenido el privilegio de compartir vuelos con ella", ha dicho, en honor a la impecable hoja laboral de la azafata de Iberia. No obstante, la parte más emocionante del discurso es la que se refiere al vínculo que todos ellos han formado:

"Juntos hemos creado una gran familia y, hoy, bueno, nos quedamos un poco huérfanos, pero contentos porque, al final, hoy empieza una nueva vida, lejos de los aviones, más relajada y tranquila. Hoy Iberia dice a dios a una de sus mejores profesionales pero, nosotros, la tripulación, perdemos a una compañera insustituible, con un corazón enorme y con una personalidad que enamora. Los vuelos largos nunca serán lo mismo sin ti, Pilar", ha concluido y sus palabras y la reacción de Pilar han sido tan auténticas que el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales.

La publicación ha provocado cientos de miles de reacciones y comentarios, en los que muchos trabajadores han expresado su deseo de "tener unos compañeros así". El vídeo fue compartido por su hermana, con el siguiente texto: "Mi hermana Pilar se jubila hoy después de muchos años llevando y trayendo gente por todo el mundo. Cumpliendo sueños. Hoy ha querido despedirse de ella así su tripulación con estas preciosas, sentidas y emotivas palabras. Te queremos mucho Maripi. Ha sido precioso", escribió, poniendo el broche de oro a un día que su hermana nunca olvidará.