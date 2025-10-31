La escena del agente Jackson sin pantalones ha sido publicada por todos los medios estadounidenses

El agente que tenía que declarar por videollamada no se dio cuenta que la cámara lo encuadraba de cuerpo completo

Lo de las videollamadas se nos ha ido de las manos. Un juez de Detroit ha comprobado estupefacto que el agente de la Policía, conectado a distancia para declarar... no llevaba pantalones. La cara del letrado, Sean B. Perkins es para enmarcar. Sin perder la compostura le preguntó: “¿Usted tiene pantalones, agente?”.

Pero no, no los llevaba. El agente MatthewJackson, que tenía que declarar ante la Corte del Distrito 36 de Detroit no se dio cuenta que, al encender su cámara, aparecía de cuerpo completo. La pregunta del juez lo hizo reaccionar y ajustar la cámara para que encuadrara solo la parte superior de su cuerpo que llevaba su uniforme de policía .

Las imágenes, difundidas por los medios estadounidenses muestran la cara del juez y de otra abogada que participaba en la sesión que veían al policía en todo su esplendor, con unos calzoncillos negros, que acentuaban más lo ridículo de la escena.

La abogada TaTaNisha Reed, que representaba al acusado en la audiencia virtual, comentó que también le sorprendió la vestimenta del agente, aunque se lo tomó con sentido del humor: "Estaba tratando de entender si estaba viendo lo que creía ver Sobre todo tratándose de un policía. Fue un día interesante·, comentó a los medios lo ocurrido.