El cartel de León 14 kilómetros ya se hizo viral en España poco después de su elección como papa, en mayo de este año

Así es Robert Prevost, nuevo papa: cardenal de EEUU con ascendencia española, misionero agustino en Perú y 'jefe' de los obispos

Compartir







Robert Francis Prevost fue elegido Papa el jueves 8 de mayo de 2025 y eligió como nombre el de León XIV convirtiéndose en el primer pontífice estadounidense de la historia. Un sacerdote zamorano, recibido en audiencia en El Vaticano le ha llevado un curioso regalo que lo vincula con Castilla y León y especialmente, con la provincia leonesa.

El Papa León XIV recibió en audiencia al sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo, que ha aprovechado para regalarle una fotografía enmarcada de la señal de la carretera N-630 en la que se anuncia que León se encuentra a 14 kilómetros. El obsequio le arrancó una sonrisa al sumo pontífice que lo recibió junto a una serie de regalos.

PUEDE INTERESARTE Quién es Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz y Ceuta acusado de abuso sexual a un menor

Al Papa León XIV le gustó tanto su regalo que posó con la señal de tráfico española con la inscripción “León, 14 km” volviendo a convertir la imagen en viral.

El párroco Héctor Galán Calvo también le regaló un jamón de la tierra, unas pastas de la zona de Sayago y el catálogo de la exposición de Las Edades del Hombre que alberga actualmente la Catedral.

PUEDE INTERESARTE El Vaticano considera creíble la carta de la víctima que denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza

El meme se hace realidad

El cartel de León 14 kilómetros ya se hizo viral en España poco después de su elección como papa y eligiera ese nombre que coincide con la ciudad española.

Miles de usuarios de las redes sociales especialmente los leoneses, compartieron la imagen del cartel, tanto de Google Maps como tomada de forma propia, para bromear con que ellos vivían en la carretera que daba nombre al papa.