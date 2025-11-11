La denuncia podría dar lugar con un proceso que acabe con la expulsión de Zornoza de la iglesia

Los abusos se habrían cometido mientras Zornoza era sacerdote de Getafe y dirigía el seminario

Rafael Zornoza es el primer obispo investigado en España por presuntos abusos sexuales a un menor. El caso se remonta a los años 90. Le investiga la Santa Sede, no un juzgado porque para la justicia el caso ha prescrito. El obispo niega los hechos y ha suspendido su agenda al frente de la diócesis de Cádiz y Ceuta mientras el Vaticano trata de aclarar lo ocurrido.

El Vaticano considera creíble la carta en la que la víctima denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza.

Los supuestos abusos se remontan a hace 30 años, cuando Zornoza era rector del Seminario de Getafe. La víctima es un seminarista, entonces menor de edad, que denuncia que los abusos fueron continuados durante los años que estuvo allí, desde que era menor y después, con los 18 ya cumplidos.

"Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba"

El seminarista en su carta de denuncia ha contado que el cura se metía en su cama por las noches. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo”, ha narrado.

El obispo, cuenta la víctima, le habría llevado a una terapia de conversión para ‘curar’ su homosexualidad y aprovechaba las confesiones para manipularle y hacerle ver que “no era capaz de amar ni entender una amistad”. Cuando fue mayor de edad le convenció para “ir a un psiquiatra dos veces por semana para curar mi herida, mi homosexualidad”, recuerda.

Estos hechos se repitieron según la denuncia durante siete años. Habrían empezado cuando el seminarista tenía 14 y Zornoza 45.

El Vaticano, de momento, da credibilidad al testimonio de la presunta víctima, según fuentes vaticanas consultadas por Informativos Telecinco, cuenta Darío Menor desde Roma.

Los hechos han prescritos para la justicia civil, no para el derecho canónico. La denuncia podría dar lugar con un proceso que acabe con la expulsión de Zornoza de la iglesia.

El caso de la denuncia de abusos sexuales contra Zornoza podría tratarse en la reunión que tiene el Papa León XIV con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal española en Roma el próximo lunes.

El obispo de Cádiz niega las acusaciones

El Obispo de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

En un comunicado remitido a los medios, el obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”.

La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".