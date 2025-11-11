Rafael Zornoza se ha dedicado durante décadas a la formación permanente de sacerdotes y a la pastoral de la juventud

El Vaticano considera creíble la carta de la víctima que denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza

La investigación contra Rafael Zornoza Boy por agresión sexual a un menor vuelve a poner en el la diana de la pedofilia a la Iglesia Católica. El obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta está acusado de abusar sexualmente de forma continuada durante los años 90, cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis. Más allá de su exitosa carrera religiosa, su entorno lo identifica como un hombre más cercano al dinero y los beneficios económicos que a la caridad católica.

El ahora investigado, Rafael Zornoza Boy (Madrid, 31 de julio de 1949) lleva toda la vida dentro de la Iglesia Católica, doctor en Teología Bíblica. El tercero de seis hermanos estudió en el Colegio Calasancio de Madrid con los PP. Escolapios, mientras seguía clases de música y piano en el Real Conservatorio de Madrid.

El entonces, joven estudiante, Ingresó en el Seminario Menor de Madrid donde terminó el Bachillerato. Continuó en el Seminario Conciliar de Madrid donde cursó los Estudios Teológicos de 1969 a 1974, finalizándolos con el Bachillerato en Teología.

Zornoza fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1975 en Madrid, fue destinado como vicario de la Parroquia de San Jorge, y párroco en 1983. Impulsó la pastoral juvenil, matrimonial y de vocaciones. Fue consiliario de Acción Católica y de promovió los Cursillos de Cristiandad.

Arcipreste del Arciprestazgo de San Agustín y miembro elegido para el Consejo Presbiteral de la Archidiócesis de Madrid desde 1983 hasta que abandona la diócesis. Es Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, donde también realizó los cursos de doctorado.

Se dedicó a la formación permanente de sacerdotes y a la pastoral de la juventud

El Papa Benedicto XVI lo designó obispo titular de Mentesa y auxiliar de la diócesis de Getafe y fue ordenado el 5 de febrero de 2006 al tiempo que se dedicó a la Formación Permanente de los sacerdotes. También ha potenciado con gran dedicación la pastoral de juventud, creando medios para la formación de jóvenes cristianos, como la Asociación Juvenil "Llambrión" y la Escuela de Tiempo Libre "Semites", que capacitan para esta misión con la pedagogía del tiempo libre, campamentos y actividades de montaña,

En la Diócesis de Getafe ha impulsado las Delegaciones de Liturgia, Pastoral Universitaria y de Emigrantes, de importancia relevante y otras iniciativas para afrontar la nueva evangelización.

Pertenece a la Comisión Episcopal de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española --encargado actualmente de los Seminarios Menores-- y a la Comisión Episcopal del Clero. Su lema pastoral es: "Muy gustosamente me gastaré y desgastaré por la salvación de vuestras almas" (2Cor 12,13).

Zornoza, un religioso en busca de beneficios económicos

Más allá de la biografía religiosa, el historial laboral de Zornoza, de 76 años, es retratado por muchos de los que le han rodeado polémicas y críticas por su actuación. Al obispo de Cádiz lo identifican como un hombre más cerca del dinero y los beneficios económicos que con la caridad cristiana, según los testimonios que ha publicado El País.

Zornoza, según han relatado el grupo de cristianos de reflexión y acción Bahía de Cádiz, ha cesado a vicarios, ha despedido a una veintena de trabajadores del obispado al tiempo que cancelaba alquileres históricos donde funcionaban negocios centenarios, como el bar Rincón del Madueño en la capital gaditana. Al mismo tiempo que ha aumentado el alquiler a las viviendas, propiedad del obispado obligando a las personas a abandonarlas por no poder pagarlas.