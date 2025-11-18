Inés Gutiérrez 18 NOV 2025 - 08:00h.

Hay ocasiones en las que es mejor hacer la vista gorda o dejarlas pasar aunque seamos conscientes del 'engaño'

De dónde viene la expresión 'poner los cuernos'

MadridCasi todos los días nos encontramos alguna situación que nos invita a hacer la vista gorda, es decir, dejar pasar pequeños incidentes de los que somos perfectamente conscientes, pero hacemos ver que no están pasando. Esa pequeña dosis de indiferencia puede tener motivos muy variados, como no tener que pelear por algo que no nos parece importante o incluso hacer sentir exitoso a quien nos la está intentando jugar.

Sea cual sea el motivo, parece un gesto bondadoso hacer la vista gorda, como sucede con esos profesores que dejan que sus alumnos miren disimuladamente sus apuntes ante una pregunta directa, esos padres que saben que sus hijos les están dando el trozo más pequeño de galleta o esas figuras de autoridad que no se creen la excusa que les está poniendo quien tienen enfrente, pero lo dejan pasar porque no es tan grave.

Hacer la vista gorda es algo que hacemos todos mil veces a lo largo del día, seamos conscientes de ello o no, también es una expresión que ya no se utiliza tanto, pero que sigue estando vigente para muchas personas, a pesar de que es poco probable que conozcan su origen y por qué surgió.

¿Por qué decimos “hacer la vista gorda”?

Podríamos decir que hay muchas teorías sobre el nacimiento de esta expresión, pero lo cierto es que no es así, al investigar su origen nos trasladamos directamente a un tiempo muy lejano y un lugar concreto, los ambientes aduaneros. Antiguamente, existía una figura en las aduanas, el ‘vista de aduanas’, que era quien se encargaba de vigilar todo lo que pasaba por allí, quien se aseguraba de que la mercancía declarada fuera la misma que estaban intentando hacer pasar por esa aduana.

El contrabando o estraperlo estaba a la orden del día, eran tiempo de carestía y se intentaba importar algunos productos del extranjero, en muchos casos era evidente para el ‘vista de aduana’ que lo que tenía delante no encajaba con lo declarado, pero ‘hacía la vista gorda’, dejando pasar más género del declarado y favoreciendo que se ganaran la vida de la mejor manera posible, incluso si no era la más honesta.

Fue así como surgió la expresión ‘hacer la vista gorda’, lo que en realidad explica bastante poco sobre los motivos para empezar a utilizarla. Merece la pena recordar que el lenguaje está vivo, cambia, y antiguamente ‘gorda’ no era una expresión relacionada con el espacio, volumen y peso de las cosas. Se utilizaba como adjetivo para las personas perezosas, vagas, como aquellos que dejaban pasar el contrabando por no hacer su trabajo de la manera que está establecido.

Esta es una expresión similar a la voz inglesa ‘to turn a blind eye’, por lo que en ocasiones se relaciona con el comandante Nelson. Se le achaca a él porque durante la Batalla de Copenhague en 1801, consiguió vencer a los daneses por contestar a su superior que no veía tropas enemigas después de observar por el catalejo. Al parecer lo posicionó sobre su ojo derecho, que había perdido en batallas anteriores. Esta expresión y la española tienen el mismo significado.