Las fotos han sido tomadas desde distintos lugares de todo el mundo

El ganador, un gorila que sorprende queriendo "chocar los cinco"

Si todavía hay alguien que piensa que el ser humano no guarda similitud con muchos de los animales que conforman la fauna mundial, llegan las tradicionales fotos de fin de año “Comedy Wild Life”.

Estas imágenes realizadas a lo largo del 2025, plasman una visión especial del mundo animal y su vida cotidiana, lo que resulta de lo más sorprendente y divertido.

Fotografías de lo más peculiares

Como en años anteriores, las imágenes que se retratan en esta galería animal, cuentan con especies de todo el mundo, siendo los protagonistas los animales y su entorno natural.

Entre las fotos del 2025 podemos encontrar la ganadora, un gracioso gorila levantando uno de sus pies, preparado para “chocar los cinco”. La fotografía fue tomada en Ruanda por el fotógrafo Mark Meth-Cohn.

Además de la ganadora, también podemos ver la sorpresa de un pigardo europeo que acaba de esconder un pez, la sonrisa forzada de un oso, el bautizo de una rana, un canguro rockero y hasta una garza surfista.

Lo más importante de estas imágenes es intentar captar el segundo exacto, ese momento en el que se aprecia la esencia del animal y la expresividad del mismo, consiguiendo así traspasar la pantalla y cautivar al espectador.