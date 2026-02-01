¿Qué es realmente un yanqui y cuál es el origen de esta palabra?

Inés Gutiérrez 01 FEB 2026 - 21:00h.

MadridLa palabra yanqui es la adaptación al español de la palabra inglesa yankee, que actualmente, en España, se emplea para como sinónimo de estadounidense. No está del todo claro su origen, pero no son pocas las fuentes que señalan que podría haber surgido como un insulto, algo no demasiado descabellado, pues en ocasiones todavía se emplea con cierto desdén.

No obstante, tampoco está del todo claro que fuera un insulto o que los estadounidenses lo sientan como tal porque es un término que ellos mismos siguen empleando. En concreto, lo podemos encontrar en el nombre del equipo de béisbol New York Yankees, mientras que otros equipos con nombres controvertidos los han ido cambiando con el paso del tiempo, ellos todavía lo mantienen. ¿Qué se sabe de esta palabra y su origen?

Qué es un yanqui y cuál es el origen de esta palabra

Como decimos, no está claro el origen del término yanqui y no es porque no existan opciones, es porque hay demasiadas. Algunas de ellas pronto quedan eliminadas porque las fechas no coinciden, se le atribuye un origen que no resulta creíble porque hay pruebas de que el término ya se empleaba antes de ese hecho o momento de la historia.

Conforme nos alejamos en el tiempo es más complicado encontrar pruebas que puedan avalar las diferentes teorías, lo que hace más difícil descartar hipótesis y todas parecen tener posibilidades. No obstante, la teoría que más parece encajar con la realidad (en tiempo y en espacio) es una de las que publican en National Geographic y que defiende que es un término de origen holandés.

Yanqui se empleaba como apodo para las personas nacidas en Nueva Inglaterra, que fue el lugar en el que se asentaron los primeros colonos holandeses. En un primer momento, se llamó Nueva Holanda, pero después le cambiaron el nombre. Esto parece encajar con la teoría que recogen del periodista y escritor Bill Bryson en su libro Hecho en América: una historia informal de la lengua inglesa en Estados Unidos.

El periodista considera que yanqui podría venir de Janke, un apodo de Jonathon similar a ‘Jonny’, y que encajaría con las hipótesis, porque hay constancia de que en 1683 se menciona a piratas holandeses con el apodo de Capitán Yanky. Janke se habría adoptado para hacer referencia, de forma no demasiado amistosa, a los holandeses del noreste por parte de los habitantes de las zonas más meridionales. La influencia de los holandeses en este país fue bastante grande, por lo que no sorprendería demasiado que ese fuera su origen.

Otras teorías defienden que yanqui tendría su origen en la palabra cherokee eankke, que significaba cobarde o esclavo, tal y como escribió en 1789 el oficial británico Thomas Anburey, que sirvió durante la Guerra de Independencia. Eso sí, como insulto a los habitantes de Nueva Inglaterra porque no les ayudaban.

El origen del término no parece estar del todo claro, pero casi todas las versiones apuntan a que era un insulto hacia los habitantes de Nueva Inglaterra, una forma de señalarles y hacer referencia a ellos de manera despectiva.