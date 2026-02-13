6 lugares del mundo que el ser humano no puede visitar

Inés Gutiérrez 13 FEB 2026 - 20:00h.

Hay algunos lugares en los que solo investigadores y académicos aprobados tienen permitida la entrada

Los mejores museos en Madrid y Barcelona para visitar después de los 50 (sin colas ni prisas)

Compartir







MadridSon muchos los lugares que los amantes de los viajes disfrutan, esos rincones del planeta que están en sus listas de imprescindibles y que sueñan con poder conocer. Sin embargo, aunque nos parezca algo extraño, no todos los lugares del mundo pueden estar en esa lista y el motivo no es la distancia o lo caro que pueda resultar.

No hablamos de lugares que no debería visitar, son lugares que está prohibido visitar. Cada uno tiene sus motivos y todos ellos tienen sentido una vez que los conoces, aunque eso solo los haga más atractivo a la vista de los viajeros más temerarios.

Lugares del mundo que el ser humano no puede visitar

Aunque nos pueda parecer toda una sorpresa, hay algunos lugares en los que no está permitida la entrada de humanos o las visitas y estos son algunos de ellos:

Isla Sentinel del Norte, India. Esta isla es el hogar de la tribu sentinelesa, que permanece aislada del mundo, esto hace que las autoridades indias hayan prohibido visitarlo, para protegerles de enfermedades externas y preservar su estilo de vida. Ellos no parecen estar en contra de la medida, pues reciben con flechas a las embarcaciones que se acercan demasiado. Isla de las Serpientes, Brasil. El nombre de la isla deja poco a la imaginación, pues es precisamente la presencia de las serpientes lo que hace que nadie pueda visitar la isla, porque en ella viven algunas de las más venenosas del mundo. El peligro es demasiado para el visitante casual, por lo que solo pueden acudir investigadores autorizados y bajo estrictas medidas de seguridad. La isla de los muertos en Poveglia, Italia. Este es uno de los pocos enclaves europeos que está prohibido visitar y es así a causa de su historia. Fue lugar de destierro para cientos de miles de víctimas de la peste y está considerado como uno de los lugares más embrujados del planeta. Se considera que el 50% de su suelo son restos humanos. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. Todo aquel que tenga una ligera idea de lo que sucedió en Chernóbil se puede imaginar el motivo por el que no es buena idea viajar allí. Alrededor de la central nuclear se estableció un radio de 30 kilómetros (la zona de exclusión) donde los niveles de radiación hacen que sea inhabitable. La cueva de Lascaux, Francia. No es un lugar peligroso para la vida, pero tampoco puede ser visitado porque sus pinturas rupestres de más de 17.000 años de antigüedad están consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y podrían dañarse. La Bóveda del Juicio Final, Noruega. Es también conocida como la Bóveda global de semillas de Svalbard, lo que explica un poco mejor su función. Se trata de un búnker subterráneo donde se almacenan semillas de cultivos de especies de todo el mundo (más de 1,2 millones). Solo se permite el acceso a un número limitado de científicos e investigadores.

Lugares que resultan intrigantes, pero que solo unos pocos afortunados podrán llegar a conocer, ya sea para estudiarlos o para mantenerlos en buenas condiciones.