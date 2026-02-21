En las imágenes se aprecia cómo la vaca accede al interior del establecimiento con gran determinación

Una vaca ha sorprendido a los dueños de la Lavandería Villanueva de Villanueva de la Peña, en Cantabria. Pese a su gran tamaño, el animal ha conseguido colarse en la tienda y darse una vuelta por el local. Las cámaras captaron cómo el granjero intentó llevársela pero sin éxito.

En las imágenes se aprecia cómo la vaca accede al interior del establecimiento con gran determinación. El animal recorre todo el local e incluso se choca contra el cristal de los escaparates, recapacita y regresa por donde ha venido.

La visita de la vaca no ocasionó daños en el local

La vaca dio varias vueltas, seguramente atraída por el ruido de las lavadoras hasta que se cansó y decidió marcharse ella sola. Pese a los momentos de tensión, esta curiosa visita no causó daños materiales. El propietario de la vivienda, José Manuel, confiesa que fue un momento divertido.

Pero Lucía, su esposa, reconoce que fueron momentos de tensión porque se encontraba en el establecimiento junto a su hija, quien se quedó en el almacén por seguridad. Ambos no tuvieron tiempo de reaccionar, ya que todo duró tan solo unos segundos, según informa 'El Diario Montañés'.

Ahora, recuerdan el momento con humor. Se sienten agradecidos de que su visita no ocasionase ningún tipo de daño y que todo se haya quedado en una anécdota divertida.