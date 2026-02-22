Alex Ma ha afirmado que casi nadie sabe para que se utiliza pero es más importante de lo que se cree

Todo comenzó con las primeras sudaderas fabricadas para los los jugadores de fútbol americano

Compartir







Muchas sudaderas llevan un pequeño triángulo en el cuello. Se trata de un detalle estético que se creó hace 100 años pero tiene un propósito concreto. El experto en moda, Alex Ma, ha explicado en redes sociales para qué sirve en realidad y su respuesta se ha viralizado.

Alex Ma ha afirmado que "casi nadie sabe para que se utiliza pero es más importante de lo que se cree". El panel en forma de 'V' "fue creado en 1926 por Russell Athletic" y su origen está relacionado con la ropa deportiva.

PUEDE INTERESARTE Se viraliza la respuesta de unos alumnos tras presenciar la bronca de una directora a un profesor por perder tres pelotas

¿Para qué sirve el triángulo en el cuello?

Todo comenzó con las primeras sudaderas fabricadas para los los jugadores de fútbol americano, cuando las prendas de lana resultaban pesadas y absorbían demasiado el sudor. Para solucionar este problema, los diseñadores colocaron un pequeño triángulo en la zona del pecho con el objetivo de ayudar a absorber la humedad y reforzar la estructura del cuello.

PUEDE INTERESARTE La primera cita de una pareja británica se vuelve viral: acaban en Benidorm tras ganar un premio de la lotería

Este diseño aporta elasticidad a la zona, permitiendo que la prenda se estire para quitarla y ponerla sin que se deforme, especialmente por encima de los cascos u otros equipamientos deportivos. Y se convirtió en un sello de calidad en las sudaderas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Una verdadera significa que se preocupa por la construcción de la pieza", destaca el experto

Las marcas han seguido incorporando esta forma aunque la mayoría de los triángulos que se encuentran en la actualidad son falsos. En muchas ocasiones no tienen capacidad de absorción real y no mejoran la elasticidad de la prenda.

El experto ha señalado la importancia de una 'V' verdadera para una marca de ropa: "Una verdadera significa que se preocupa por la construcción de la pieza y por la calidad". Por el contrario, "una falsa demuestra que solo copian los diseños, sin entenderlos". En el vídeo, Ma ha invitado a sus seguidores a reflexionar sobre esta idea recalcando que el triángulo puede suponer "la diferencia entre un diseño pensado y una copia barata".