La prinera cita de John y Paige se vuelve viral tras ganar un premio en la lotería

La pareja, que acaba de conocerse, viajó a Benidorm para pasar unos días de vacaciones

AlicantePaige Howlett, de 31 años, y John Thompson, de 36, dos británicos de Middlesborough, salieron de sus respectivas casas el pasado mes de noviembre para disfrutar de una primera cita después de que unos amigos comunes les hubieran presentado.

A pesar de su edad, ambos seguían viviendo en casa de sus padres y para evitar tener que coger el coche, reservaron una habitación de hotel. Paige metió en una bolsa algo de ropa y su pasaporte y John también llevaba su documentación.

Después de tomar algo en un pub, la pareja comenzó a bromear con un viaje a Benidorm si a John le tocaba un premio de la lotería para el que había jugado esa noche. La sorpresa se produjo unos minutos después, cuando la madre del hombre le llamó para decirle que había ganado las casi 6.000 euros de un sorteo. Pero la suerte de esta afortunada pareja no quedó ahí. Paige metió unas monedas en una máquina tragaperras y ganó otras 170 libras.

Animados por la diosa fortuna, no se lo pensaron y cogieron un taxi rumbo al aeropuerto de Newcastle. “Reservamos unas vacaciones en Benidorm en el taxi. Nos reímos mucho en el camino al aeropuerto y durante todo el vuelo", ha explicado Paig Howlett al periódico The Sun.

Almas gemelas

Unas horas después la pareja amaneció en el aeropuerto de Alicante. De ahí acudieron directamente al hotel. "Nos sentamos en la piscina del hotel. Hacía mucho calor". Él iba con un chándal y ella con un conjunto de lana, así que tras pasar por su habitación decidieron ir a comprar ropa más adecuada.

Por delante, tenían cinco días de vacaciones, que aprovecharon para disfrutar del buen tiempo y disfrutar. “No lo conocía y íbamos a estar allí cinco días. Es un riesgo ir de vacaciones con alguien que no conoces mucho y entonces nos enamoramos", relata la joven.

"Fue increíble. Fueron las mejores vacaciones que he tenido, solo risas desde el principio hasta el final. Nos acercó mucho y cuando volvimos le pedí si quería ser mi novia", cuenta John.

La historia de esta pareja se ha hecho viral en redes sociales y el vídeo colgado por Paig en su cuenta de TikTok ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones y miles de comentarios celebrando el encuentro de estas dos almas gemelas.

Ahora la pareja quiere prolongar su idilio y para el próximo mes de marzo ya han planeado un nuevo viaje a Benidorm para celebrar el fin de semana de San Patricio.