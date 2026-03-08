El local donde graban estas curiosas imágenes se llama Waves Sri Lanka

Un turista que estaba de vacaciones en Sri Lanka decidió entrar a un pequeño comercio para comprarse unas chanclas. Tal y como se ve en las imágenes, el hombre entró pensando que elegiría un modelo y pagaría, pero lo cierto es que en esta zona ubicada en el sur de la India el proceso de compra es distinto.

Primero, los empleados le piden colocar el pie sobre una tabla para medir el contorno y la longitud con exactitud. Después, el cliente debe girar una rueda con diferentes opciones para escoger el estilo de la suela, el tipo de base y las tiras. Y ahí llega lo sorprendente.

Tras elegir las opciones, los trabajadores comienzan a fabricar las chanclas en ese mismo instante, delante del turista. En cuestión de minutos, el par queda completamente terminado y listo para usar. Los usuarios quedaron completamente fascinados con el hecho de que las sandalias se elaboren en el mismo momento. Aunque todos coincidían en que no sabían que existían este tipo de tiendas.

Waves Sri Lanka, una cadena local conocida por ofrecer chanclas personalizadas

El local donde graban estas curiosas imágenes se llama Waves Sri Lanka, una cadena local conocida por ofrecer chanclas personalizadas hechas al momento. La marca cuenta con varias tiendas en el país, entre ellas en Colombo, Galle y Kurunegala, donde los clientes pueden elegir el diseño y ver cómo se fabrica su calzado en cuestión de minutos.

"El video se está volviendo viral porque la gente ni siquiera sabía que existían tiendas como esta", señala el creador del video. "Te pones con algo así en verano, cerca de una playa y te haces rico", asegura uno. "Nunca vi una tienda tan avanzada en hawaianas", destaca otro.

Pero otros internautas reconocen que no se fiarían de poner el pie ahí. "Mira que voy a poner el pie donde se prueban todos jajajja ni en pedo", dice una. "La pregunta es: ¿Cuántos hongos te agarraste por poner el pie en ese medidor?", se pregunta otro. En total, el video cuenta ya con dos millones de reproducciones.