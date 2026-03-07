El deportista ha decidido unirse al hilo de comentarios y bromear sobre el tema en redes sociales

Yusuf Dikec, el famoso tirador turco que sorprendió a todo el mundo en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha pronunciado sobre su gran parecido con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo", ha bromeado el deportista, campeón en la Liga de Campeones Europea y campeón de la Liga Europea.

Todo comenzó con los Juegos Olímpicos de 2024, cuando las redes estallaron por su gran parecido con Félix Bolaños. "Los turcos van a flipar", decía un usuario al ver que parecían la misma persona. Y el propio ministro no dudó en contestar en una publicación para desmentir que fuesen la misma persona: "Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos".

Las curiosas interacciones con Turquía

Ahora, el deportista ha decidido unirse al hilo de comentarios y bromear diciendo que, si no los ven juntos, será imposible que la gente se crea que no son la misma persona. Muchos usuarios han aprovechado este momento para tirar de ingenio y hacer algún que otro meme.

Aunque no se trata de la primera interacción que tiene España con Turquía. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trajese de vuelta la histórica frase de 'no a la guerra', miles de personas turcas salieron en redes sociales a apoyar al jefe del Ejecutivo asegurando el apoyo tanto al país como al mandatario. Y no ha sido el único. Este fenómeno se ha extendido a otros países como Japón, Egipto o Reino Unido, entre otros.