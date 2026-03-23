Bianca ha explicado cómo empezó la agresión que casi le hace perder un ojo

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Bianca Lizbeth Fernández, una joven de 21 años y la actual Miss Trans Zamora 2024, ha denunciado una brutal agresión múltiple durante el sábado en un pub de La Bañeza, León. "Me han golpeado el cuerpo, han intentado apagar mi rostro, pero no han podido tocar mi alma ni mi dignidad", ha relatado en sus redes sociales, donde ha mostrado las secuelas del duro ataque.

"Ahora comienza mi camino hacia la justicia; no solo por mí, sino por todas las que no pudieron alzar la voz. Gracias por preocuparos, por sostenerme y por recordarme que no estoy sola en esta lucha", ha señalado la joven.

"Hoy escribo estas palabras con dolor, con puntos en mi piel y marcas que no deberían existir, pero también con una fuerza que el odio no pudo arrebatarme. Anoche, pude haber sido un número más en esa lista de compañeras que ya no están, una cifra más de la violencia que nos acecha", ha lamentado.

El primer altercado ocurrió en el baño del pub

"Soy Bianca, soy una superviviente y, desde hoy, mi corona es mi valentía. Se hará justicia". Así lo ha explicado la joven de 21 años en una publicación de Instagram. Su pesadilla comenzó el sábado por la noche, cuando después de tomar una copa, decidió ir al baño antes de marcharse a casa. Al intentar acceder al aseo de mujeres, un grupo de cuatro chicas le empezaron a increpar y a decir que tenía que ir al de hombres.

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"Yo ignoraba los comentarios porque entendía mi situación de vulnerabilidad al estar sola", ha confesado en el programa de 'Vamos a Ver'. "Me dieron manotazos en la cara mientras me decían 'travelo' y 'que me fuese al otro baño'", ha recordado. La joven ha señalado que una de ellas "la enganchó del pelo" y que las "cuatro le dieron con botellas mientras había cristales volando por todos los sitios".

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Ella respondió que no, que ese es el que le correspondía. Y ahí comenzaron los insultos. Bianca intentó pasar y una de ellas le enganchó del pelo. La primera discusión acabó con un altercado dentro del baño, donde las chicas empezaron a pegarle. Bianca consiguió encerrarse en uno de los cubículos y poco después, salió para irse del pub.

Pero la historia no había acabado. En la puerta del local, las agresoras aparecieron otra vez pero ya no eran cuatro personas sino 10. Bianca recibió patadas, un botellazo en la cabeza y un profundo arañazo en la cara. En medio de la brutal agresión, la joven escuchaba gritos alrededor que decían 'la vais a matar, la vais a matar'.

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"No os voy a mentir, ha sido un horror y me han dejado hecha un cristo", ha reconocido Bianca

Bianca decidió ir al centro de salud de La Bañeza para tratar las heridas y recibió cuatro puntos. Pero al día siguiente, al ver que su rostro seguía ensangrentado y desfigurado, acudió al Hospital de Benavente. Allí le diagnosticaron una brecha de cuatro centímetros en el párpado superior. Ella misma ha asegurado que podría haber perdido el ojo, ya que le tuvieron que dar siete puntos con hilo y aguja porque los de papel no le servían.

La joven tiene múltiples contusiones en el cuerpo, las gafas rotas, el móvil destrozado y le robaron el monedero. "No os voy a mentir, ha sido un horror y me han dejado hecha un cristo, con puntos y golpes por todos lados. Casi no lo cuento, de verdad, pero aquí sigo dando guerra", ha confesado Bianca.

Todavía no han detenido a ninguna persona por la brutal agresión

De momento, la Policía no ha detenido a ninguna persona pero ella ya ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente, que ha sido remitida al puesto de La Bañeza. "Se presentó la Policía y la Guardia Civil pero me dijeron que ellas continuaron la fiesta con normalidad hasta que salió el sol", ha recalcado en el programa de Telecinco. Los agentes ya han pedido las imágenes de seguridad del local para esclarecer lo ocurrido.

La Plataforma Trans ha expresado su apoyo incondicional a Bianca y ha exigido la rápida identificación y detención de los agresores, así como la actuación de oficio por parte de la Fiscalía. La presidenta de esa plataforma, Mar Cambrollé, ha pedido "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores" y ha resaltado que el caso pone de relieve la "elevada violencia a la que están sometidas las personas trans".