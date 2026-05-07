Ethan Hawke emociona cantando con los fans de Michael Jackson a la salida del cine

El actor entonó 'I'll Be There' con un grupo de fans a la salida de un pase de 'Michael' en un cine de Tulsa

La apasionada teoría de Ethan Hawke sobre por qué no puedes tener un solo Beatle favorito

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Se dice que en Hollywood hay pocos tipos con mejor gusto musical que Ethan Hawke. Igual te habla de Townes Van Zandt con la misma pasión con la que otros hablan de los Lakers que te cuenta cómo su hija, Maya Hawke, terminó convirtiéndole parcialmente en swiftie gracias a 'Ours' de Taylor Swift.

No es casualidad que terminara interpretando al legendario letrista de Broadway Lorenz "Larry" Hart en 'Blue Moon' y al mítico músico de jazz Chet Baker en 'Born to be Blue', ni que en 'Boyhood' regalara a su hijo un 'Black Album' preparado por él mismo con las mejores canciones de John, Paul, George y Ringo en solitario para imaginar el disco que los Beatles nunca llegaron a grabar tras separarse en 1970.

Como ya sabemos que es un melómano absoluto, tiene todo el sentido del mundo verle ahora convertido en protagonista accidental de uno de los vídeos virales más entrables del año: Hawke saliendo del histórico cine Circle Cinema de Tulsa y poniéndose a cantar y bailar con fans de Michael Jackson tras una proyección de 'Michael', el biopic del Rey del Pop.

Fervor por Michael

La película se ha convertido en todo un fenómeno. En medio mundo la gente sale de las salas recreando la coreografía de 'Beat It' o intentando hacer el moonwalk. Hay incluso vídeos de señoras bailando al estilo de Michael como si acabaran de salir de un concierto de 1988. Pero cuando a la fiesta se suma alguien como Ethan Hawke a uno también le entran ganas de berrear a pleno pulmón 'I'll Be There', de los Jackson Five, abrazado a decenas de personas.

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La música como lenguaje universal

El protagonista de 'Boyhood' siempre ha mostrado respeto absoluto por el impacto cultural de MJ y por la idea de la música como lenguaje universal. En varias conversaciones sobre arte pop y grandes iconos musicales ha defendido precisamente que las figuras gigantescas importan porque generan comunidad y memoria colectiva. Una idea muy conectada con lo que también comenta cuando habla de los Beatles. Que el arte no funciona por individualidades aisladas sino por química cultural.

Además, hay una conexión indirecta bastante jugosa con Antoine Fuqua. Hawke protagonizó junto a Denzel Washington 'Training Day', la película del cineasta de Pittsburgh que redefinió el thriller urbano de los 2000. Y ahora es precisamente Fuqua quien dirige 'Michael', el biopic que ha provocado este vídeo viral de Ethan Hawke siendo Ethan Hawke, un tipo de 55 años que que todavía vive la música con entusiasmo genuino y sin postureo.