Todo lo que diseña lo hace él mismo con bolsas de plástico, cartón, neumáticos y objetos reciclados

Con solo 24 publicaciones ya acumula casi seis millones de seguidores en Instagram

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Kalu Putik tiene solo 15 años pero en unos años se convertirá en todo un referente de la moda. Todo lo que diseña lo hace él mismo con bolsas de plástico, cartón, neumáticos y objetos reciclados desde su casa en Etiopía. Gracias a las redes sociales, el joven está triunfando en todo el mundo.

Lo que crea Putik acaba siendo un look digno de pasarela. Muchos ya lo ven desfilando en la próxima gala del Met junto a Jared Leto o el marido de Rihanna, Asap Rocky. Y no es de extrañar.

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Cuenta con casi seis millones de seguidores en Instagram

Kalu Putik no viste ni mucho menos de Gucci, Yves Saint Laurent o Balenciaga. Este joven de 15 años confecciona sus trajes reciclando prendas, y añadiendo objetos que va encontrando en la basura como, por ejemplo, tapones y chapas de refresco.

Sus originales vídeos mostrando todo lo que va elaborando está conquistando las redes sociales. Una prueba de ello son sus seguidores. Con solo 24 publicaciones, ya acumula casi seis millones de seguidores en Instagram.

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Muchos lo han bautizado como 'El rey de la basura'. Porque este joven es un derroche de talento y creatividad que ha nacido para revolucionar el mundo de la moda. Los usuarios ya lo tienen claro: Kalu Putik ha llegado para quedarse.