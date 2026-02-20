"Lo que antes era considerado un producto para personas con pocos recursos, ahora es todo lo contrario"

El IPC cae seis décimas en enero y arranca 2026 en el 2,3%

Compartir







Comprar de segunda mano ya no es una tendencia puntual, sino ya es algo más consolidado. De hecho, la OCU ya ha puesto cifras a este boom. Dice que tres de cada cuatro españoles compran productos de segunda mano y se gastan 167 euros media al año.

¿Cuáles son los productos más demandados? El calzado, la ropa, o los accesorios. Son productos a los que se le puede dar una segunda vida y eso también es bueno para el bolsillo. El 75% de los españoles ha comprado este tipo de productos.

"Se han roto muchos prejuicios en torno a la ropa de segunda mano. Antes era considerado un producto para personas con pocos recursos y ahora es todo lo contrario. La gente joven se interesa por la moda", explica Rubén González, responsable de tiendas de Humana.

Porque si algo se sabe de la moda es que todo vuelve, así que con la segunda mano también se puede renovar el armario. Precios competitivos, donde el consumidor puede ahorrar hasta un 21%.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un gato al que su dueña puso a la venta en 'Vinted'

La mayoría compra y vende por internet. La ropa, el calzado, los accesorios es lo que más se vende, pero el mercado es tan amplio como productos existentes. Una moda atractiva, sí, aunque lo que resuena cada vez más en esta marea es el consumo sostenible.