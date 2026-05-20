Un pescador de Porto do Son, A Coruña, captura una raya gigante de 53 kilos

Patricia Martínez 20 MAY 2026 - 13:26h.

La impresionante raya tiene una envergadura de 1,40 x 1,25 metros

El futuro del sector pesquero "está ligado al de los peces, las aguas y el mar",

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Porto do SonJuan José Paulos llegó al puerto de Porto do Son este pasado lunes con la bodega de su barco, el Helena II, lleno de “grandes tesoros”, pero no se percató de lo “enormes” que eran hasta que se pusieron a pesarlos y medirlos en la lonja.

Entre las enormes rayas que pescaron este lunes, con un arte tradicional, el palangrillo, una de ellas llamaba más la atención aún que las demás, era un ejemplar identificado como "raya bicuda", que finalmente alcanzó los 53 kilos de peso.

Las espectaculares dimensiones de la gigantesca raya pudieron ser admiradas en el puerto, donde los técnicos de la lonja la pesaron y midieron para dejar constancia de su captura. El animal tenía una envergadura de 1,40 x 1,25 metros, un tamaño que no dejó a nadie indiferente en la lonja.

Plantean dudas sobre si realmente es una raya "bicuda"

Rogelio Santos, pescador y divulgador que faena casi a diario en la misma ría de Muros Noia, conoce bien esas aguas y ha planteado la duda de si realmente este ejemplar se trata de una “raya bicuda”, una especie que suele moverse por los fondos fangosos del Atlántico oriental y del Mediterráneo, y no otro tipo de raya.

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“A la vista de las imágenes de referencia, tomadas de catálogos oficiales de organismos científicos”, plantea si la identificación es correcta, o si podría haber algún error ,”sin mala intención", matiza, "en esa identificación, sobre todo teniendo en cuenta que las otras dos especies están en peligro o peligro crítico de extinción y protegidas”, dejando una reflexión en su redes sociales, donde además muestra imágenes de otras rayas bicudas y de otras especies similares.

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Santos explica que estos errores en la identificación suelen darse en ocasiones, por lo que es fundamental que el personal de las lonjas reciba formación específica sobre especies.

“El problema de esto", comenta este pescador y divulgador, "es que al transmitir la captura como un hito, deja en la mente de todo el sector que no pasa nada, que se pueden pescar y vender esas grandes rayas, cuando en realidad, se podría estar tratando de especies protegidas, y que están en grave peligro", apunta.

Santos recuerda que el futuro del sector pesquero "está ligado al de los peces, las aguas y el mar", por lo que aboga una vez más por priorizar la sostenibilidad de los fondos marinos.