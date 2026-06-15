A tan solo 45 minutos de Almería se esconde La Isleta del Moro, un rincón marinero que dicen que es la ‘Mykonos andaluza’

Buscan voluntarios para limpiar playas y fondos marinos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Almería

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MadridLa provincia de Almería ha ganado popularidad en los últimos tiempos por contar con un lugar idílico que parece sacado del Mar Egeo. La denominada ya como 'Mykonos andaluza' es la Isleta del Moro, un pueblo marinero ubicado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que está a 45 minutos de la capital, sin turismo exagerado y que tiene la esencia de las islas griegas.

La Isleta del Moro es un pequeño enclave pesquero de apenas 170 habitantes, a 45 minutos de Almería, que ha conservado su esencia tradicional a pesar del auge turístico. Las casas blancas, dispuestas alrededor de su pequeño puerto pesquero, y las aguas turquesas que la rodean le otorgan ese aire mediterráneo que tanto recuerda a las islas griegas.

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La principal playa, la Playa del Peñón Blanco, de cerca de 400 metros de largo, es conocida por su arena fina y sus aguas claras y tranquilas, que la convierten en un lugar perfecto para nadar y relajarse. A unos 30 minutos de esta playa está la Cala de los Toros, algo más pequeña, y con más piedra, pero a la vez más apartado y rodeado de una exuberante naturaleza.

Históricamente, la Isleta del Moro fue un refugio para piratas bereberes que merodeaban por las costas del Mediterráneo en busca de riquezas. Tanto es así que el propio nombre del pueblo es un homenaje al caudillo moro Mohamed Arráez, quien fue uno de los piratas más temidos en la zona. Hoy en día, la tranquilidad que reina en el lugar, especialmente fuera de la temporada alta, lo ha convertido en un destino turístico para aquellos que buscan paz y contacto con la naturaleza.

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Casas blancas y playas espectaculares: un paraíso en Almería

La localidad Isleta del Moro es también el punto de partida para numerosas actividades al aire libre. Los amantes del senderismo encontrarán rutas que recorren el litoral y permiten descubrir otras playas cercanas como Los Escullos o la ya citada, y más escondida, Cala de los Toros. Además, las aguas cristalinas son ideales para el buceo y el snorkel, ofreciendo la oportunidad de explorar los impresionantes fondos marinos del Arrecife de las Sirenas, hogar de una rica biodiversidad marina que se extiende a lo largo de casi 12.000 hectáreas de franja marina protegida.

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Para aquellos dispuestos a disfrutar de la oferta gastronómica en la Isleta del Moro, hay que destacar sus platos de pescado fresco. Los restaurantes locales sirven especialidades como el sargo, breca, pollico, lecha, gallo pedro y otros pescados típicos de la zona, preparados a la plancha o en frituras que son perfectas para degustar después de un día en la playa o senderismo. Esta fusión de tradición pesquera y turismo responsable ha permitido que la Isleta mantenga su autenticidad mientras se adapta a las necesidades del visitante moderno.

Aunque la Isleta del Moro ha sido apodada como la "Mykonos andaluza" por sus características visuales, ofrece una experiencia más tranquila y accesible que la rutilante localización griega. Mientras que Mykonos es una isla famosa por su vibrante vida nocturna y playas repletas de turistas, la Isleta del Moro es un lugar de desconexión total, ideal para aquellos que buscan escapar de las multitudes y disfrutar de la naturaleza virgen de Almería.