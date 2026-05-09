Mabel Cupet Sevilla, 09 MAY 2026 - 18:30h.

Este enclave de origen volcánico está considerado el mayor espacio marítimo-terrestre de clima árido de Europa

Las jornadas de limpieza tendrán lugar los días 11 y 16 mayo

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Cuando se trata de limpiar espacios protegidos como el del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, en Almería, considerado el mayor espacio marítimo-terrestre de clima árido de Europa, todas las manos son pocas.

Por esos unas jornadas, previstas para los días 11 y 16 de mayo, que reunirán a entidades sociales, empresas, administraciones públicas y ciudadanía en una acción conjunta para la retirada de residuos y la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos del sureste peninsular, piden colaboración.

La iniciativa forma parte del Programa de Fomento del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, impulsado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El proyecto apuesta por la colaboración público-privada como herramienta para reforzar la protección del entorno natural y fomentar la conciencia ambiental entre la población.

Su origen volcánico, unido a la diversidad de ecosistemas que alberga, convierte al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar en un enclave de alto valor ecológico, paisajístico y turístico. Sin embargo, su fragilidad ambiental hace que la acumulación de residuos en determinadas zonas requiera intervenciones periódicas, especialmente en áreas de difícil acceso.

Limpiezas en zonas inaccesibles y fondos marinos

Las actuaciones previstas se centrarán tanto en el litoral como en el medio marino. En concreto, se realizarán limpiezas en playas y calas de acceso complicado, así como en fondos marinos de la Reserva Marina de Punta de Loma Pelada, donde la intervención de los servicios municipales resulta limitada por la orografía y las condiciones del terreno.

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El programa contempla dos grandes jornadas de actuación. La primera tendrá lugar el lunes 11 de mayo, con actividades de limpieza submarina coordinadas desde los centros de buceo de La Isleta del Moro y San José. Estas labores permitirán retirar residuos acumulados en el fondo marino, una de las zonas más sensibles del parque.

La segunda jornada se desarrollará el sábado 16 de mayo e incluirá la limpieza de la playa de Torregarcía, además de varias calas inaccesibles repartidas por el espacio natural. En estos enclaves, el acceso solo es posible a pie o por mar, lo que dificulta la retirada regular de residuos.

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Más que limpieza: educación y sensibilización ambiental

Además de la recogida de basura, las actividades incorporan tareas de caracterización de los residuos recogidos, lo que permitirá analizar su origen y tipología. También se desarrollarán espacios de evaluación y dinámicas de sensibilización ambiental orientadas a fomentar la responsabilidad ciudadana en la conservación del entorno natural.

Desde la organización destacan que el objetivo no es solo limpiar, sino también concienciar. Las acciones de voluntariado se conciben como una herramienta de participación social que contribuye a acercar a la ciudadanía a los espacios naturales protegidos y a reforzar el vínculo con el territorio.

En este sentido, las iniciativas se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de sostenibilidad que busca implicar a la sociedad en la protección activa del medio ambiente, especialmente en zonas de alto valor ecológico como Cabo de Gata.

Un proyecto con amplio respaldo institucional

Las jornadas están coordinadas por la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, el propio parque natural y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, con la colaboración de entidades conservacionistas, clubes deportivos, empresas del sector y los ayuntamientos de Almería, Carboneras y Níjar.

La actuación forma parte del proyecto “Acciones de dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía”, financiado a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027. Este marco europeo permite impulsar iniciativas que combinan conservación ambiental, desarrollo sostenible y participación ciudadana.

Inscripción abierta a la ciudadanía

Las personas interesadas en participar en estas jornadas de voluntariado pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la Junta de Andalucía en la web oficial: https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/748937

Desde la organización se anima a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, que no solo contribuye a la limpieza del entorno, sino que también permite conocer de cerca la riqueza natural del parque y su importancia ecológica.

Con estas acciones, Cabo de Gata-Níjar refuerza su papel como referente en conservación ambiental y participación ciudadana, demostrando que la protección del medio ambiente es una tarea compartida que requiere del compromiso y el cuidado de todos.