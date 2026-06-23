Muchas personas ya no sacan fotos para recordar el momento sino para conseguir más 'me gustas'

España también tiene algunos rincones que se han vuelto virales por este turismo basado en conseguir la foto perfecta

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Viajar a Santorini se puede convertir en todo un desafío por las largas colas que se forman para hacerse fotos en el mítico fondo blanco y azul. Muchos esperan para acabar sacándose la misma foto y subirla a la misma red social. Pero no es el único sitio en el que sucede.

El acceso a las cámaras, la democratización de las apps de edición y la pasión por la búsqueda de la imagen perfecta ha provocado un nuevo tipo de turismo. Muchas personas ya no sacan fotos para recordar el momento sino para conseguir más 'me gustas'.

Los rincones virales de España

En España también tenemos algunos rincones que se han hecho virales. Uno de ellos se encuentra en la mítica puerta azul de Jávea, donde los turistas esperan para poder sacar la imagen perfecta. Lo mismo sucede en Sevilla, donde cuesta conseguir el mejor encuadre de la Giralda.

La fila de personas que quieren recordar el lugar con una buena foto avanza poco a poco en las Islas Cíes. O en el País Vasco, donde otros hacen cola para comer y así guardar recuerdos más sanos. Aunque algunos se resisten a caer en esta moda, muchos defienden que las fotografías pueden atraer turismo y ganancias económicas a estas zonas con rincones llenos de belleza.