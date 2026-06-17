El protagonista del arriesgado reto podría formar parte de la "banda del caballito", un grupo de jóvenes que realizan temerarios recorridos en moto en Valencia

El vídeo que se ha extendido por las redes está grabado enfrente de la estación de servicio Ripoll

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ValenciaLa imagen de un joven prendiendo en llamas la parte superior de su cuerpo y lanzándose al mar dando una voltereta se ha convertido en el nuevo reto viral que corre por las redes sociales.

El vídeo se puede ver en un perfil abierto de Instagram y está grabado enfrente de la estación de servicio Ripoll, donde acuden a repostar las embarcaciones atracadas en el Puerto de Valencia. Precisamente, esta zona suele estar frecuentada por jóvenes que saltan las vallas de protección y realizan arriesgados saltos al mar durante los meses de verano.

Los comentarios de otros usuarios a la "hazaña" del joven resaltan la peligrosidad de esta práctica: "Madre mía tienes la gasolinera ahí enfrente, estás poco 'tronao'", exclama un seguidor.

Banda del caballito

El protagonista de este reto podría ser miembro de la conocida como "banda del caballito", un grupo de jóvenes que en la última semana han protagonizado arriesgadas maniobras en grupo subidos en motocicletas y quad por las calles de Valencia y las carreteras del área metropolitana, poniendo en peligro la seguridad vial.

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El pasado 13 de junio, la Guardia Civil informó de la detención de seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, que iban circulando en un pelotón de unas 25 motocicletas realizando peligrosas maniobras por una carretera de la periferia de Valencia.

En las imágenes hechas públicas por el instituto armado y compartidas en la red social X por los autores, se ve al grupo circulando justo en el momento en que llegan varios agentes de la Guardia Civil en moto para frenar la marcha. En las imágenes, grabadas por uno de los jóvenes, se aprecia como el grupo de divide y se dan a la fuga mientras son perseguidos por los guardias civiles.

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En el mismo perfil de Instagram donde se ha subido el salto en llamas al mar, se encuentra otro vídeo en el que presuntamente los miembros de la banda recorren las calles de Valencia en motos y quads realizando caballitos entre el tráfico rodado en la calle Xàtiva, una de las vías más céntricas de la ciudad, junto a la plaza de Toros.

En una de las escenas más espectaculares, un joven que circula en un quad hace un caballito mientras lanza varias bengalas. En este temerario recorrido, otro joven circula a una rueda en el interior de un túnel.

En un momento de la grabación, el pelotón se cruza con una patrulla de la Policía Local, que frena su marcha para perseguir al grupo. Precisamente, la Policía Local de Valencia ha informado este miércoles de la detención de otros tres jóvenes de esta banda por su implicación en estas peligrosas prácticas.

Al parecer, los jóvenes que componen esta banda quedan a través de sistemas de mensajería para sembrar el pánico en las carreteras.